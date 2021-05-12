HTC（宏達電）於今（12）日HTC全球VR大會－VIVECON 2021中為企業和消費VR領域，推出兩款台灣製造具有5K螢幕解析度及120度廣角視野的新一代VR頭戴式顯示器VIVE Pro 2 以及VIVE Focus 3，展現HTC持續深耕VR領域的決心。此外，HTC同步發表了VIVE Business服務平台，將整合全球解決方案，協助各種規模的企業能充分利用VR。

HTC董事長兼總經理王雪紅指出：「今日的發表會是HTC又一個重要的里程碑，我們將沉浸式體驗提升到全新的高度。我們持續聆聽客戶的聲音，無論是知名的跨國企業，還是小型公司或專業使用者，我們審視其需求，並設計符合企業所需的旗艦級頭戴式顯示器，同時提供專業的軟體、平台和服務，創造全球最佳沉浸式體驗，來協助企業面臨當前關鍵的挑戰。」王雪紅也指出，在過去的一年中，虛擬世界已成為主流，世界各地的人們能夠透過VR跨越現實世界藩籬連結彼此。而在這樣的新常態之下，VIVE將扮演更重要的角色，協助人們緊密連結。

【VIVE Pro 2 –延續經典 再創PC VR裝置新旗艦】

VIVE Pro 2搭載全新5K高解析顯示螢幕，支援120 Hz更新率，同時具有子像素RGB顯示，透過這些升級大幅降低動態影像模糊及紗窗效應，也能提供更舒適及高享受的視覺沉浸體驗。此外，全新的雙鏡片配置可呈現更貼近人眼舒適觀賞的120度可視範圍。

HTC VIVE Pro 2辦公室內使用情境圖。（HTC提供／黃慧雯台北傳真）

Adobe 策略與夥伴負責人Pierre Maheut指出：「HTC的新一代VR頭戴式顯示器為廣大企業市場帶來了VR高解析度和色彩逼真度。借助HTC VIVE Pro 2和VIVE Focus 3，使用者可以在VR世界中感受到物件細節，例如皮革紋理，碳纖維，木材紋理，我們期待與HTC共同推廣全新的可能。」

藉由HTC VIVE與NVIDIA、AMD合作，也首次在VR頭戴設備中採用Display Stream Compression，提供在壓縮傳輸檔案中仍能保留影音高品質的技術，同時能相容於DisplayPort 1.2。

HTC VIVE Pro 2實拍圖。（HTC提供／黃慧雯台北傳真）

HTC VIVE Pro 2。（HTC提供／黃慧雯台北傳真）

VIVE Pro 2具有可調節的瞳孔間距（IPD）功能，均衡的前後配重、可調節的頭帶和快速調節尺寸旋鈕，可迅速依照不同使用者調整配戴設定。VIVE Pro 2配有通過Hi-Res Audio音效認證及可呈現3D空間音效的耳罩式耳機，並支援搭配第三方耳機。

VIVE Pro 2相容於SteamVR系統與周邊配件，包含定位器1.0、定位器2.0、VIVE控制器、VIVE無線模組，或是任一代VIVE移動追蹤器及新的VIVE表情偵測套件，並相容於其他第三方SteamVR體感配件如Valve’s Index knuckle控制器。

自5月12日起，HTC開放期待升級VIVE Pro的使用者可單獨預購VIVE Pro 2頭戴式顯示器（不含定位器及控制器等），建議售價為24,900元，並加贈VIVEPORT Infinity 2個月。在預購期間5月12日至6月11日間將為老客戶提供升級優惠。VIVE Pro 2預計於6月11日正式於台灣開賣。

【VIVE Focus 3 – 高階新體驗 帶來VR商務新紀元】

全新旗艦級VR一體機－VIVE Focus 3為商務VR帶來完整的解決方案。具有5K螢幕解析度（解析度4896 x 2448比前一代2880 x 1600解析度像素畫質提升260%），支援90Hz螢幕更新率、120度可見視野，以及RGB子像素顯示，可實現更出色的視覺沉浸感。

HTC VIVE Focus 3實拍圖。（HTC提供／黃慧雯台北傳真）

HTC VIVE Focus 3。（HTC提供／黃慧雯台北傳真）

VIVE Focus 3搭載最新高通Snapdragon XR2平台，與前一代VIVE Focus所使用的平台相比，其CPU和GPU效能表現高於2倍，AI處理效能則高於11倍。此外，VIVE Focus 3結合了散熱銅管和冷卻風扇（熱空氣從下方進入頭盔、由頭盔上方導出），可確保壓力使用下仍能保持冷卻。

VIVE Focus 3為提供更舒適及長時間配戴的穿戴體驗，採用全新的頭帶設計讓頭盔自然達到均衡配重，並配備曲線貼合設計的可拆卸式電池。VIVE Focus 3的電池可讓使用者於幾秒鐘內拆換，可迅速更換電池，來配合不間斷連續使用場景。此外，充電30分鐘即可達到50％的電量，LED顯示燈並可提供即時電量顯示。

VIVE Focus 3外觀設計加強其耐用及輕巧性，鎂合金外殼比傳統塑料輕20％，但強度高500％。VIVE Focus 3具有寬廣瞳孔間距調整範圍（57mm - 72mm），也適用於配戴眼鏡的使用者直接穿戴。快速穿戴鈕一按即可鬆脫，提供更快速穿戴的體驗，磁性前後襯墊易於拆卸，讓更換和清潔的過程更輕鬆，在疫情下也能同時兼具防疫需求。

VIVE Focus 3帶來全新定向式揚聲器，內建一對雙驅動器，提供更身歷其境的沉浸逼真音效。搭配非耳罩式耳機設計，讓使用者沉浸於VR世界的同時仍可保持對外在環境聲音的警識。加上特殊定向音頻設計降低聲漏，當進行私密會議時，可降低身旁的人聽到聲音的風險，更保有隱私。

VIVE Focus 3採用AI驅動的inside-out追蹤系統進行精確追蹤，並將所有追蹤數據保留在頭戴式顯示器（本機端）的加密區域中，並不會轉存至任何雲端儲存空間中，以保護使用者隱私。重新設計的控制器提供更直覺性使用經驗，並且為市場上最輕的6自由度（6 DoF）控制器之一，一次充電可使用長達15小時。預計在6月份上市之際，公布Focus 3手部辨識功能相關資訊，以利軟體開發商能進一步優化使用。

此外，VIVE Focus 3內建全新商務應用商城－VIVE Business AppStore，涵蓋企業培訓、溝通交流，視覺設計等多個領域應用軟體。企業用戶可以從VIVE Business AppStore中選擇現成的應用軟體，甚至可以與HTC全球開發合作夥伴聯繫以針對特定需求進行客製化。VIVE Focus 3並整合全新的VIVE Reality System 2.0核心軟體介面，可提供更加簡化和專業的使用經驗。

VIVE Business服務平台示意圖（一）。（HTC提供／黃慧雯台北傳真）

VIVE Business服務平台示意圖（二）。（HTC提供／黃慧雯台北傳真）

VIVE Focus 3將於6月24日正式於台灣開賣（內含一個充電器、一顆電池），建議售價為新台幣32,900元，並加送六個月VIVE Sync企業版及VIVE Business Device Management System免費試用六個月。

(科技)