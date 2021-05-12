【回憶殺】歌手阿朵曾是人盡皆知的「性感女王」，姣好身材的她懂得展露優勢，時不時的走光更是每每都成為新聞焦點，當時她為雜誌《男人裝》拍攝一組性感照片，創下的紀錄至今無人能打破，儘管她給人女王印象，在感情上卻是遍體鱗傷，最為人之所知的3段感情都是不歡而散。

阿朵從小就對藝術和音樂特別感興趣，1996年她參加全國青年歌手電視大獎賽，拿了第一名，經過一番糾結，她放下舞蹈演員的身分，決定進入演藝圈，然而不擅長交際的她被逼去應酬喝酒，卻怎麼也不肯配合，最後竟被當眾羞辱：「妳跳的有李玟好嗎？唱的有張惠妹好嗎？」阿朵也不甘示弱回嗆，她沒有這些前輩厲害，「但是老師請你記住，我的名字叫阿朵。有一天你一定會認識我，我紅給你看。」

阿朵因為豪放風格被貼上性感標籤。(圖/翻攝自微博)

才剛進入演藝圈，阿朵和初戀男友的感情就出現危機，2人早已分合多年，她總是為了對方一再退讓，原諒所有的不忠，但換來的卻是男友和閨蜜關係曖昧，這才終於讓她心死切斷這段感情，阿朵接著遇見了人生中的貴人高曉松，高曉松擁有過人的聰明才智，且一眼就對阿朵深深著迷，儘管阿朵的閨蜜一開始因為男方傳聞很花心，堅決反對這段戀情，但她終究是被對方的鍥而不捨打動。

阿朵和高曉松曾有一段情。(圖/翻攝自微博)

2003年，高曉松為阿朵打造她的第一張專輯，更運用手上所有資源將她捧紅，阿朵也對高曉松讚譽有加，「高老師就是我的燈塔」，然而2人的感情卻在3年後無疾而終，傳出說法疑似是因為阿朵恐婚，也有另一個說法是阿朵劈腿，但真實原因卻無從得知，又過了兩、三年，阿朵學聰明了，選擇了一個非常愛自己的男生交往，然而她又再一次遭背叛。

阿朵被男友騙錢，無助蹲在路邊哭泣。(圖/翻攝自微博)

這次男方幾乎騙走了她的畢生積蓄，阿朵只能無助地蹲在KTV門口大哭，之後阿朵將重心放在事業上，憑藉著性感形象越來越紅，卻讓外界越來越難看到她的內在，讓她忍不住說，「如果你覺得我穿的衣服很少，那麼我想告訴你，我吸引你的眼球，只是為了想讓你聽我的歌。」直到2012年，她因為一場大病離開演藝圈去休養，才終於放慢步調，重新出現在大眾面前，她已經能夠以最真實的面貌呈現自我。

阿朵如今已經能夠以最真實的面貌呈現自我。(圖/翻攝自微博)

(中時新聞網)