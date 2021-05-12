美國一名星巴克員工在網路上抱怨顧客「愛德華」點星冰樂之餘，還提出13項客製化要求，讓他崩潰想離職。

美國一名星巴克員工日前在網路上抱怨顧客點星冰樂還提出一堆客製化要求後爆紅，不過這名員工後來被解僱了，美媒還採訪到當初點這杯星冰樂的客人「愛德華」，對方回應不明白會何不能這樣點。

洛杉磯22歲星巴克員工莫拉萊斯（Josie Morales）1日在推特貼出一名叫作「愛德華」的顧客點的飲料訂單，只見愛德華除了點焦糖三重奏咖啡星冰樂（Caramel Ribbon Crunch Frappuccino）外，還另外提出「加鮮奶油」、「多一點冰」、「多一份肉桂糖漿」、「多一份焦糖」、「壓7下濃焦糖醬」等13項特殊要求，讓莫拉萊斯發牢騷「想離職」，他的貼文也引起討論，獲得超過33萬人按讚，吸引許多星巴克員工留言分享類似經驗，許多媒體也跟進報導。

不過貼文爆紅也讓莫拉萊斯惹禍上身，《紐約郵報》（New York Post）報導，在星巴克工作2年的莫拉萊斯後來被開除，他受訪時指出，製作像這樣子客製化的飲料對店員來說「真的壓力很大」，特別是店經理會要求員工在幾秒內就完成一杯飲料。

莫拉萊斯的貼文爆紅後，星巴克更重申顧客有權利對飲料提出客製化要求，強調協助顧客找到、製作完美飲料是星巴克的核心體驗，更指多數客製化都是合理要求。

《紐約郵報》也採訪到點了超狂星冰樂的「愛德華」，31歲的愛德華不願透露真名，表示自己仍不覺得這樣點餐有什麼問題，更指出前一天也點了同樣要求的飲料，「我看不出不能再這樣點的原因。」

Starbucks 'Edward' speaks out after his crazy order goes viral https://t.co/muPqSiJZf7 pic.twitter.com/k1XvgptxVJ — New York Post (@nypost) May 10, 2021

他說自己事後發現莫拉萊斯的貼文主角就是他，於是找到莫拉萊斯的Instagram帳號、和他私訊，確保他沒有因為貼文惹禍。他強調並沒有因為貼文被冒犯，反而覺得是玩笑，「我想讓他知道他沒有做錯任何事。」兩人現在反而變成了好朋友。

莫拉萊斯說，愛德華的飲料還不是他在星巴克工作時期接到的最困難任務，他說去年遇到一位客人一次點了26杯飲料，當中至少一半都有「這樣瘋狂的客製化要求」。

(中時新聞網)