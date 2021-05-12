五月有望成為大型石油業的一個開創性的月份。大西洋兩岸的石油和天然氣專業人士都準備在未來幾週舉行年度股東大會。這是在全球最大的企業排放商承受巨大壓力的同時，制定與《巴黎協定》一致的短期、中期和長期排放目標的時刻。

在將近200個國家/地區簽署了具有里程碑意義的氣候協議後，五年多以來，沒有一家油氣公司符合《巴黎協定》一致的減排目標或投資水準。該協議被廣泛認為對於避免不可逆轉的氣候危機至關重要。

挪威的Equinor公司和美國的石油生產商康菲石油公司（Conoco Phillips）將於週二舉行各自的年度股東大會。英國BP和美國煉油廠Phillips 66的年度股東大會將於週三舉行，美國石油巨頭雪佛龍（Chevron）將於5月26日舉行年度股東大會。

石油業內龍頭，荷蘭皇家殼牌將於5月18日向其股東提出自己的淨零過渡計劃。所謂的諮詢投票雖然不具約束力，但可能會受到密切監控。能源行業內外的人們日益擔心該行業對化石燃料的頑固依賴。

荷蘭集團Follow This是在一些大型石油公司中擁有股份的小型激進投資者，將在殼牌公司的股東周年大會上提出另一項動議，敦促投資者利用其代理機構並投票支持他們迫使該公司緊急改變方向。

近年來，能源專業人士眼中的阻礙，這也鼓勵投資者投票反對殼牌的過渡戰略，稱殼牌的氣候計劃「嚴重不足」。

作為回應，殼牌發言人周二對CNBC表示：「遵循這一決議是多餘的，因為殼牌選擇發布自己的決議，全面闡述其能源過渡戰略。」

他們補充說：「它包括定義明確，可衡量的短期，中期和長期目標，其目標超出了Follow This所要求的目標，因此我們的股東可以明確了解殼牌承諾提供什麼。」

殼牌公司表示，建議股東投票反對「遵循此決議」，「而應將注意力集中在殼牌公司提出的更詳細的提案上，這將有助於公司向前發展。」

殼牌今年早些時候發布的《能源過渡戰略》，概述了該集團到2050年實現淨零排放的計劃。該計劃的目標是到2023年將淨碳排放量與2016年的水平相比減少6％至8％。到2030年，該目標升至20％，到2035年升至45％，到2050年至100％。

殼牌公司一直沒有承諾到2030年實現與巴黎一致的絕對排放量目標，這一遺漏並未被氣候活動主義者和投資者所忽視。

2016年，只有2.7％的投資者在殼牌公司的年度股東大會上支持「關注此」的氣候動議。然而，到2020年，說這一數字已經攀升至14.4％。

殼牌曾表示，它將每三年發布一次戰略更新，直到2050年。殼牌還將從2022年起，每年就其計劃和目標的進展進行諮詢性投票。

資產經理薩拉森（Sarasin＆Partners）上個月底表示，計劃於5月18日對殼牌的過渡計劃投反對票，並說「不可能知道」這是可信的還是經濟上可行的。薩拉森表示將支持「遵循此」提案。

同時，據路透社報導，英國的地方政府退休金論壇（North Local Authority Pension Fund Forum）也計劃反對殼牌的氣候戰略，該論壇的82名成員管理著超過3000億英鎊（4230億美元）的資產。

(中時新聞網)