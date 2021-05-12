上周提到輪動是近期台股的特徵，從電子股、到泛原物料股、再到金融證券股等，而資金動能充沛是這波台股能夠維持輪動模式的原因。目前由於全球疫情持續，特別是隨著病毒變種，各產業復甦力道產生分歧，也影響了股價。

首先台塑集團提出預警，認為受到新興國家疫情惡化影響，下游客戶無力轉嫁原料成本，以及德州石化產能復工讓供給增加等因素，示警這波石化品價格漲勢可能已觸頂，此舉等同給漲多的塑化族群潑了冷水，多檔塑化股跌破上升趨勢線，股價進入整理。塑化股現雜音，過去往往會對泛原物料股產生衝擊，但因目前塑化之外的原物料報價還在上漲，故這次資金以轉換類股為先，泛原物料股本波漲勢未歇。

受惠全球工業需求強勁，加上多國檢修減產效應，特別是大陸提出碳中和目標，限制落後產能下，鋼鐵供不應求情況持續，國際鋼價全年欲小不易，先前提到的中鋼、中鴻股價持續走高，而美國提出大基建計畫，在美國設廠的大成鋼及旗下的大國鋼搭上此題材，後續也可留意。

鋼鐵需求大增，煉鋼原料鐵礦砂需求水漲船高，日前澳洲鐵礦砂價格續創新高，運送鐵礦砂的散裝航運看漲。上周提醒BDI指數4月以來明顯上漲，散裝相關的新興、中航、裕民、台航、四維航等第2季營運增溫，可持續追蹤。近期爆發嚴重疫情的印度也是上周所提的焦點，由於印度是棉花及紡織生產大國，一旦疫情衝擊將造成供給受限，身為棉花替代品的化纖產品(如聚酯、尼龍、亞克力棉等)，替代需求看增，看好的集盛、力鵬、力麗、聯發等本波維持強勢。

受到本土疫情擴大拖累，台股周二(11日)暴跌652點，收在16583點，但只要原物料報價續漲，鋼鐵、航運、紡織股將成為市場資金追捧下的受惠者，可沿上升趨勢線來操作。

電子產業出現資金集中化的現象，受惠近日市值第二大的虛擬幣─以太幣創下歷史新高，挖礦用的顯卡持續供不應求，相關的撼訊、麗臺、映泰、技嘉等營運看俏，電子多方資金往這族群移動。

至於疫情對全球消費市場的影響漸現，電子元件漲價造成消費電子產品成本上升，轉嫁下游的結果造成5G手機出現部分「售價太高賣不動」的現象，目前市場更傳出大陸兩大手機品牌OPPO、vivo已下修部分零組件訂單，蘋果因高通射頻元件缺貨，也對台積電下單力道放緩，全球智慧手機成長動能減弱的疑慮逐步升溫，手機晶片大廠聯發科股價首當其衝，觀察本波手機族群能否守穩季線，後續若衝擊擴大，整理期也會加長。

(本文作者為摩爾投顧分析師蔡正華)

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(中時新聞網)