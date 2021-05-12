英國國會在星期二開議，英國女王伊麗莎白二世親自主持，這既是她第67次開議主持，也是菲利普親王的葬禮之後的首次公開行程，精神與氣色都還不錯。

華盛頓郵報報導，95歲的女王舉行了新一屆英國議會的開議，大聲宣讀了英國首相強生(Boris Johnson)的優先事項。女王的講話（通常在每年春季或選舉後，由內閣政府撰寫）的公告中，提出一些重要法案，包括提高警察的權力，對於襲警者不再容忍。另外還有廢止LGBT(性別多元者)強制治療的法律。

英國女王是在長子查爾斯王子的陪同下，花了大約10分鐘的時間，在上議院會議廳的寶座上宣讀了重要法案。

女王乘坐豪華賓利轎車從白金漢宮前往西敏寺，沿途都有交通管制，由安保車與警用摩托車在前後護衛。英國疫情有好所轉，允許群眾圍沿途圍觀，不過人數不多。

當她經過皇家美術館時，她輕輕地握住兒子查爾斯王子的手，但自信而穩步地走上了登上大寶座的台階。到了國會之後，她沒有穿皇室長袍，也沒有戴珠鑽石的王冠。相反，她的皇冠放在她旁邊的枕頭上，她穿著的是常見的紫色洋裝與一頂匹配的帽子，沒有戴口罩。

通常，國會開議典禮會的很隆重，下議院和上議院的600名成員，男爵和男爵夫人並肩坐著，穿著鮮紅色的長袍和白色毛皮圍巾，「看上去像一排排的聖誕老人求職者」。

Queen Arrives at State Opening of Parliament

但是今年，受疫情影響，人數大大減少，減少到100人左右。幾乎每個人戴著口罩，而且在場的每個人都必須通過病毒測試。

伊麗莎白的演講約10分鐘，內容是保守黨的主要政策，包括成人教育、房產所有權的確保，以及刺激工作、企業和經濟增長的法案；還有強制要求英國大選的選民必須出示身份證的提議，而現在並不需要。

另外，女王也回應美國前總統川普曾經提到的「北約成員應增加支出」，她說：「我的部長們將會提出英國部隊30年來最大的預算增長，以推進英國軍隊的現代化，還有履行英國對北約的安全責任。」

最後，女王提到廢止強制化學治療跨性別者，在現在的多元價值，此舉被認為是壓制一個人的性向自由。

(中時新聞網)