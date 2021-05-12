香港天后蔡卓妍（阿Sa）在新片愛情電影《感動她77次》擔綱主角和電影策劃，該作是熱賣港片《原諒他77次》的續集電影，當時票房及口碑均創下佳績，阿Sa說道：「第一集時，我以為女生對電影會特別有感覺，沒想到，很多男孩子也很有感觸，他們會反思自己的問題，還給我們很多反饋的想法，也讓我們覺得可以再拍續集。」這回再度集合原班人馬，但情侶間相處的印記由「原諒」變成「感動」，這次男、女主角更將會面對「愛情的墳墓」─婚姻的難題，故事更為豐富。

《感動她77次》集合電影原班人馬再拍續集，蔡卓妍、周柏豪和惠英紅共同演出，更加入泰國男神偶像馬力歐，並由鬼才導演邱禮濤執導。片中阿Sa面對泰國巨星馬力歐的熱烈追求，讓周柏豪想追回舊愛的過程更加困難。阿Sa說：「馬力歐人很好，而且演出也很專業，在現場和他相處理自在舒服的。」馬力歐也覺得阿Sa非常親切，「就好像認識很久的朋友，合作起來很開心。」電影將於6月4日上映。

(中時 )