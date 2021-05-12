屏縣府11日推出黑鮪魚季「精選福袋」，遊客只要花1000元就能把東港美味伴手禮帶回家。（謝佳潾攝）

屏東黑鮪魚季系列活動如火如荼進行中，縣府11日推出「精選福袋」，遊客只要花1000元就能把東港美味伴手禮帶回家，除有4種方案可選擇外，買福袋還送限量版專屬保冷袋，堪稱物超所值，而業者也看好後續效益，相信能帶動買氣。

屏縣府指出，精選福袋是與東港在地商家的特別合作，內容分為A、B、C、D等4種方案，A方案與味益食品行合作推出一口鮪魚鬆蛋捲、花殼脆鬆（櫻花蝦鬆）、鮪魚鬆等商品；B方案則與仁字號合作推出那個骨、鮪魚果、鱈魚香絲、櫻花蝦脆片、海苔櫻花蝦、櫻花蝦丁角、鮪魚鬆、旗魚鬆、櫻花蝦魚鬆、脆烤仙米海苔爽等商品。

另C方案與東大興合作推出旗魚筋肉、100％黑鮪魚鬆、櫻花蝦脆肉干、魚鬆小丸子、海苔虱目魚脆片、100％旗魚鬆；而D方案則結合各種精選，包含味益的一口鮪魚鬆蛋捲、鮪魚條、仁字號的冷凍櫻花蝦、東大興的黑鮪魚香腸、櫻花蝦蘿蔔糕等。

縣府說，每種組合都是店家精心挑選，每個方案特惠1000元，單筆購買4組以上免運費，是到訪東港不可錯過的最佳伴手禮盒，此外，購買福袋就送限量專屬保冷袋1個，限量共2000組。

縣府強調，國旅與國人的購物習慣都因疫情影響有所改變，去年的黑鮪魚季即因防疫考量，首度取消大受好評的小吃辦桌宴，改推出海鮮外帶宅配，而效果還不錯，所以今年特別求新求變，以東港知名伴手禮組合成「精選福袋」，將最強伴手禮直送遊客家裡。

此外，縣府提醒遊客，只要在活動期間至新園、東港、小琉球、林邊等餐廳單筆消費滿2000元、伴手禮單筆消費滿1000元或住宿1晚，持發票可至「一番賞」服務台免費兑換限量「屏安御守」。

(中時 )