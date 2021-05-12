5月12日是國際護師節，疫情延燒，堅守在第一線的醫護人員不分晝夜隨時備戰，在創世基金服務18年的資深護理師李幸蓉女士分享，「我們的工作，不僅將專業照顧技巧，傳授給毫無照顧經驗的家屬，改善植物人生活品質，也讓我感覺自己是他們在這條艱困照護路上，唯一依靠。」

李幸蓉在創世基金會服務即將邁入第19年，一開始，家人不捨她需要幫植物人把屎把尿，但她堅持持續服務下去，才逐漸獲得家人支持，一路走到現在。

她分享印象最深刻照護經驗，是大約10年前一位院民因車禍而臥床，入院前骨瘦如柴、雙頰凹陷，不僅罹患疥瘡，身上還有多處因營養不良產生傷口，入院後受良好照顧竟甦醒，加上積極照顧復健，還能簡單對話，「他轉出去復健機構的時候，我們都覺得很捨不得啊！」

李幸蓉也分享擔到宅護理師時的心路歷程，「到宅服務對我來說真的是蠻大的挑戰，因為家屬會問的問題真的很不一樣。」有別於安養院常規照顧工作，到宅服務時需要的學識、溝通技巧更多，「那一陣子，是還蠻認真的在進修，下班回去我都在看書 (笑) 。」這樣的努力也讓李幸蓉在服務過程中，找到成就感，看見不同家庭的生命故事也讓她心存感恩，「有能力讓別人依賴，也是一個福氣啊。」

(中時 )