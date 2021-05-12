世界第二大加密貨幣以太幣最近一直是比特幣的風頭。這個數位硬幣在周一達到了4,000美元以上的歷史新高，自2021年初以來已經上漲了450％以上。

這與以模因為靈感的加密狗狗幣的回報率並不相稱，該幣種狗幣迄今為止已經上漲了超過11,000％。但是許多加密貨幣投資者對狗狗幣的嘲笑不過是個玩笑而已，並將其上升與Reddit推動的交易狂熱相提並論，後者抬高了GameStop和其他股票的價格。

以下是什麼是以太幣及其與比特幣的區別的細分：

以太幣是以太坊（一種開源的區塊鏈平台）的本國貨幣。以太坊由俄羅斯-加拿大程式員Vitalik Buterin和其他幾位加密企業家於2013年成立。以太坊的許多創建者以前都曾參與過比特幣的開發。

對於Buterin而言，比特幣的功能太受限制。在接受《Business Insider》採訪時，他將其與「做得很好」的小型電腦進行了比較，而他說，以太坊更像是一部可以使用多種應用程式的智慧手機。

這是以太坊的主要前提。就像比特幣一樣，它建立在區塊鏈技術之上，本質上是一個記錄所有加密貨幣交易的分佈式電腦網路。但是與比特幣不同，人們可以在以太坊之上構建應用程式。

用Buterin自己的話說，以太坊是「具有內置編程語言的區塊鏈」，也是「實際構建可用於多種應用程式的平台的最合邏輯的方式」。

以太坊網路託管著所謂的智慧合約，即執行一組指令並在區塊鏈上運行的代碼集合。

這些合同是權力下放的應用程式或dapp的功能，它們類似於在Google的Android或Apple的iOS操作系統上運行的智慧手機應用程式，但它們不對一家公司或機構負責。

最近，由於NFT的興起，以太網路上的活動激增了。NFT是用於代表獨特虛擬物品所有權的數位資產。這是因為許多NFT都運行在以太坊上，從CryptoKitties的多彩在線貓到CryptoPunks的靈感來自於電腦朋克的化身。

簡而言之，比特幣是一種支付網路，可用於在世界任何地方的兩個人之間轉移價值。今天，它主要用於投資。另一方面，以太坊的目標是為互聯網創建基礎設施，該基礎設施不是任何一個單一機構所維護的。

以太坊目前的一個大趨勢是去中心化金融，這是指使用區塊鏈構建的傳統金融產品，例如貸款和抵押貸款。在這種情況下，區塊鏈取代了中間商（從銀行到政府），並保持了對一切的跟踪。

以太坊遠非完美。在2017年，遊戲CryptoKitties的普及導致以太坊的網路變得非常擁擠，大大減緩了交易速度，並導致遊戲的開發商提高了收費。

可擴展性是當今以太坊網路最大的問題之一。它目前使用類似於比特幣的工作量證明協議進行操作。這意味著具有專用電腦的加密貨幣礦工必須競爭解決複雜的數學難題才能驗證交易。

這引起了那些擔心其網路消耗大量能源的人，對比特幣和以太坊的批評。

但是以太坊正在進行雄心勃勃的升級，稱為以太坊2.0。這將使其轉向「權益證明」模型，該模型依賴於已經持有一些以太幣來處理新交易的「stakers」。

加密貨幣投資者表示，升級將有助於以太坊網路大規模運行，以更快的速度處理更多交易，並為數百萬用戶提供支持的應用程式。

這也可能導致短期價格升值。越來越多的以太幣被代幣持有者藏匿在一個「鎖定」時期，這些代幣持有者試圖成為利益相關者並驗證新網路上的交易。從理論上講，這可能會限制的可用供應。

儘管如此，一些懷疑論者仍然不相信比特幣和以太坊這樣的數位貨幣。最新的漲勢讓一些投資者想起了2017年的加密泡沫，其中比特幣升至20,000美元，然後在一年後暴跌至3,122美元。空頭說加密貨幣正處於另一個等待破裂的泡沫中。但是，多頭確信這次的情況有所不同，即機構投資者的興趣增加了。

(中時新聞網)