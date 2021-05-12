近日出現有台灣男子花數百萬在烏克蘭尋求代孕後遭丟包尋求協助，引起政府呼籲國人赴國外尋找代孕要有風險意識。烏克蘭是前蘇聯成員國，也是軍事工業重鎮，但在蘇聯解體後，烏克蘭因的族群與政治紛爭無法協調，被歐美與俄羅斯兩個強權操弄，政治動亂頻生，民生凋敝、經濟困頓，為尋求溫飽的年輕女性被迫出賣靈肉，或是出租子宮從事代孕。烏克蘭政治與社會秩序混亂，許多代孕經由非法管道進行，一旦出現糾紛更是難以解決，若有代孕需求實應避開這種高風險地區。

近幾年來前往烏克蘭找代孕的情況愈來愈多，造成的糾紛與問題不少。除了代孕價格較低之外，烏克蘭以出產美女聞名，或許是很多國人選擇烏克蘭進行代孕的原因之一。在前蘇聯成員國當中，烏克蘭的文化水準與工業技術都是最好的，在蘇聯時期，俄羅斯被稱作「大毛」，烏克蘭被稱「二毛」，可見當年烏克蘭的地位。此外，烏克蘭南部又幾乎包圍黑海，是俄羅斯通往地中海的重要樞紐，前蘇聯把黑海艦隊部署在烏克蘭的克里米亞，烏克蘭獨立後，克里米亞還被俄羅斯強行佔領，可見其戰略地位重要性。

烏克蘭以出產美女聞名，歐洲時尚界模特兒與演藝人員有大量來自烏克蘭。圖為杜拜攝影活動中的烏克蘭模特兒。（圖／Instagram)

導致烏克蘭經濟衰敗的政治紛爭來自其族群文化與地緣政治結構，約佔半數領土的西烏克蘭是以烏克蘭語為主，信仰天主教，反俄情緒強烈，政治上比較傾向歐洲；另一半東烏克蘭則以俄羅斯裔為主，使用俄語，信仰東正教，政治上親俄。北約組織在前蘇聯解體後持續向東擴展，在捷克、波蘭與波羅的海3小國加入之後，下一個目標就是烏克蘭，這已經貼近俄羅斯國土，讓這隻北極熊倍感威脅。也因為這樣的地緣政治結構，烏克蘭的國內政治與國際關係註定要在美俄兩大強權間遭到劇烈拉扯而變形。

從經濟因素來看，烏克蘭1991年獨立時，因前蘇聯經濟嚴重落後，以服務業與商業為主的烏克蘭西部非常嚮往加入歐洲，但長期受蘇聯重工業挹注的烏克蘭東部，則希望加入俄羅斯陣營。獨立初期烏克蘭經濟凋敝，與俄羅斯一樣，政府官員貪汙嚴重，大量國有資產被非法轉移或遭私人搶佔，國庫空虛情況下大量印鈔，導致通貨膨脹率達到誇張的4734.91%。這些搶佔國有資產的私人後來發展成商業寡頭並介入政壇，一派親俄、一派親歐，在烏克蘭選舉上慘烈嘶殺，執政權也就在兩派間來來去去。

烏克蘭獨立初期的民主選舉還照著規矩來，經濟也從獨立前的衰敗狀態略有起色。但親俄親歐兩派愈鬥愈激烈，2004年起出現的「橙色革命」風潮，初期規模不大，但這種街頭運動式的群眾運動，對選舉與政治的影響愈來愈深，直到2014年橙色革命風潮擴大發生暴力事件，烏克蘭政府軍警鎮壓致26人死亡，親俄的亞努科維奇未台逃往俄羅斯。重新選舉後親歐派獲勝，但立場親俄的東烏克蘭各州則發動獨立公投，意欲脫離烏克蘭並加入俄羅斯聯邦，此事喧嚷至今尚未有結果。而從「橙色革命」趕走民選總統以後，社會動盪加劇，親俄親歐兩派鬥爭白熱化，不斷操弄反俄與反美情緒，烏克蘭民生與經濟完全停擺，連續5年出現嚴重經濟衰退。

一般政治評論認為，2004年起由西方國家策動的「橙色革命」，在2014年時趕走了親俄的烏克蘭總統，是改變烏克蘭政局的關鍵事件。自此烏克蘭政治失序，族群與黨派惡鬥中逐漸沉淪。圖為2004年在基輔的橙色革命。（圖／推特@KatyaYushchenko）

烏克蘭人民文化與技術水平相當高，但這些年政治的動盪與族群分裂造成社會不安與經濟衰敗，年輕人的經濟生活非常困難。（圖／路透）

這些年政治的動盪與族群分裂造成烏克蘭社會不安與經濟衰敗，2018年烏克蘭人均GDP只有3000美元，只及台灣的12%。狀況最好的首都基輔，民眾的期望薪資約在台幣12000元左右。從網上查找的烏克蘭代孕價格，由中介經手價格約在4萬美元(台幣113萬元)左右，代理孕母大約可以拿到1.5萬美元(台幣42萬元)，相當於一般烏克蘭人3年的收入。

烏克蘭黨派惡鬥已激起民眾反感，以諧星身份從政的現任總統澤連斯基主張在俄國與西方國家之間採取中間路線，但其執政路途艱辛，前景並不看好。（圖／@ZelenskyyUa)

除了代孕之外，在經濟極度衰敗之下，許多烏克蘭的年輕女性也迫於生活從事性交易。世界銀行發布的調查顯示，烏克蘭是現在歐洲感染艾滋病比率最高的國家，是法國的3倍、荷蘭的5倍、德國的10倍，數據顯示從事性交易的年輕人大量增加，也因此有一部歐洲紀錄片《烏克蘭不是妓院》，專門探討烏克蘭的性交易問題。

民生凋敝、經濟衰退確實讓烏克蘭人受苦，親俄親歐兩派長期惡鬥也引來反感，這就是為何現任總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）以諧星身份從政竟能當選總統，顯示烏克蘭人民已厭惡兩派惡鬥的政治亂象。澤連斯基主張在俄國與西方國家之間採取中間路線，但其執政缺乏足夠人脈與黨派支持，執政路途艱辛，前景並不看好。若以他執政2年的狀況判斷，要改變烏克蘭的深陷泥淖的國運，希望極為渺茫。

(中時新聞網)