新科金曲歌后魏如萱（娃娃）11日上電台宣傳新專輯《HAVE A NICE DAY》，豈料昨疫情升溫，宣布近期大型演唱會停辦，她將在7月10、11在小巨蛋開唱，表示滿擔心的，但防疫相關問題，讓公司操心就好，她目前專心製作新專輯，正要錄製最後一首新歌。

娃娃希望屆時演唱會順利舉行，能熱情與粉絲近距離互動、大合唱，盼疫情趕緊穩定。談到演唱會嘉賓，娃娃透露目前還在思考中，不過蔡依林（Jolin）之前在演唱會獻唱娃娃〈你啊你啊〉，獲得好評，會想邀Jolin同台合唱？娃娃笑說：「Jolin太瘦了，她在旁邊，我很吃虧。」

娃娃去年勇奪金曲歌后，人氣頗旺，第32屆金曲獎在12日公布入圍名單，被問及看好的歌手？她打趣：「別挖洞給我跳。」並坦言曾擔任過金曲評審，了解每年評審口味都不一樣，她今年看好師弟許含光、萬芳、田馥甄、蘇慧倫及韋禮安。

娃娃除了忙新專輯、演唱會，仍花許多時間陪伴2歲多兒子「路易」，她認為兒子很聰明，教育兒子多用溝通方式，不會大聲兇，甚至把自己變成小孩，當她看到兒子哭，她就陪著他哭，兒子鬧脾氣在地上滾，她也陪在地上滾，大展真性情，她笑虧反正都在家沒關係，若被外人看到也不介意，「我就在教小孩呀。」

(中時 )