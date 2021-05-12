台灣長期盟邦宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）今天表示，為了取得2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，宏都拉斯可能在中國設立商務辦事處。

中美洲國家宏都拉斯與中國沒有外交關係。宏都拉斯表示，有意透過墨西哥、智利、阿根廷或薩爾瓦多取得中國疫苗。

路透社報導，葉南德茲對富有國家儲藏疫苗感到失望。他表示，已要求台灣說服美國分享所儲藏的疫苗。（譯者：陳政一）1100512

(中央社)