為獲疫苗 宏都拉斯總統：可能在中國設商務辦事處 05:452021/05/12 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 我中南美洲友邦宏都拉斯10日宣布，將透過鄰國薩爾瓦多向中國大陸購買新冠病毒疫苗。圖為宏都拉斯民眾施打俄國疫苗。(圖/美聯社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣長期盟邦宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）今天表示，為了取得2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，宏都拉斯可能在中國設立商務辦事處。 中美洲國家宏都拉斯與中國沒有外交關係。宏都拉斯表示，有意透過墨西哥、智利、阿根廷或薩爾瓦多取得中國疫苗。 路透社報導，葉南德茲對富有國家儲藏疫苗感到失望。他表示，已要求台灣說服美國分享所儲藏的疫苗。（譯者：陳政一）1100512 (中央社) 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 以色列空襲擊垮加薩大樓 哈瑪斯火箭射特拉維夫 - 國際 - 中央社 2年前赴台涉嬰屍案 25歲新加坡情侶遭星警逮捕 - 國際 - 中央社 菲國外長單挑戰狼 失去馬尼拉的北京下場曝光 - 國際 雖想得諾貝爾 梅琳達早想離開蓋茲 只為了等她 - 國際 曾對梅琳達不忠 比爾蓋茲沉迷裸趴狂野生活揭密 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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