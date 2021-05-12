美股大跌！市場憂慮通膨陡升，加上上周非農數據僅增加超過26萬人，遠遠遜於市場預期的100萬人，投資人憂心通貨膨脹率升高恐將引發中央銀行提早升息，華爾街股市今天重挫，道瓊指數收盤大跌473點。

道瓊工業指數重挫473.66點或1.36%，以34269.16點作收。標準普爾指數下挫36.33點或0.87%，收在4152.10點。科技股那斯達克指數下跌12.43點或0.09%，收13389.43點。費城半導體反漲8點或0.3%、收2976點。台積電ADR漲0.48%、收112.85元。

歐洲股市也下挫！倫敦FTSE 100指數大跌175.69點或2.47%，以6947.99點作收。法蘭克福DAX 30指數重挫280.66點或1.82%，收在15119.75點。巴黎CAC 40指數下滑118.60點或1.86%，收6267.39 點。

(中時新聞網)