公廣集團旗下的「華視新聞資訊台」（華視）上架52台，打出「不受政治力、經濟力干預」口號，但收視率敬陪末座，像極了富二代說自己「白手起家」。

人盡皆知，ＮＣＣ扶植華視不遺餘力、毫無遮掩，連民進黨海派立委林楚茵都提出質詢，要求ＮＣＣ說明是否把對系統台經營權交易的審核與「上架華視」綁在一起。

事實上，人民不是笨蛋，當然看得出政府在做什麼。控制媒體就像吃退燒藥，雖然「症狀」不見了，但「病根」並沒有改變。看看南韓執政者干預公共電視台的教訓，民進黨應引以為鑒。

二○一七年的南韓紀錄片《共犯者們》，描述從李明博到朴槿惠執政期間，掌控公共電視台ＫＢＳ及ＭＢＣ的手段，包括：一、施壓讓監督政府的主播下台；二、抽掉批判政府的報導，集中攻擊在野黨，對記者群秋後算帳；三、為總統與政府擦脂抹粉，掩蓋施政錯誤。

舉例來說，二○一四年朴槿惠執政時期的「世越號」事故，公共電視台一路吹捧政府搜救行動，甚至出現「全員救出」的錯誤訊息，事發第五天，證實八十七人死亡，二百多人失蹤；二○一六年朴槿惠「閨密門」爆發，ＫＢＳ與ＭＢＣ依然保持「親政府」的立場，把焦點轉移到政治攻防，而非閨密干政的疑雲本身。

除了對新聞的掌控，青瓦台也在媒體界塑造「順我者昌」的氛圍。ＭＢＣ裡流傳一份名單，依政治立場對員工差別對待；「南韓國家情報院」握有一份「藝文黑名單」，施壓電視台讓曾參與反政府示威的藝文人士消失於螢光幕前。

雖然青瓦台控制公共電視台堪稱成功，代價卻是人民對公共電視台不再信任，甚至以「垃圾記者」稱呼之；勇於報導真相的民間電視台收視率後來居上，超越了政府控制的媒體。

這一切看在台灣大眾眼裡，應該相當有感。縱使法律條文訂再多，只要電視台由執政者（黨）主控，自然就可以藉由人事權去收編、控制，習慣之後就會用「處理媒體」取代「處理問題」，從還可修正的小錯，逐漸積累成無法原諒的大錯。

政府失去媒體監督，其實會喪失社會信任。社會信任一旦崩解，就像國防部採購美豬替代台豬，政府再怎麼說，人民也不相信了。再以行政院所謂兼顧環境與能源需求的「三接外推」為例，現在已經不是外推好不好的問題，而是人民接不接受的問題了。

前總統馬英九執政八年，面對再多的批評，從來沒有動過介入媒體的念頭。有人曾感嘆「做馬英九的朋友沒有好處，做他的敵人也沒壞處」，如今回頭看來，行政中立、媒體有力，才會讓政府如履薄冰，台灣才不會走上民主敗壞之路。

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(中時新聞網)