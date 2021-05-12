今年降雨稀少，再加上去年沒有颱風登陸，讓台灣出現五十六年來最嚴重旱象。不僅中南部陷入「供五停二」分區限水危機，外媒也擔心缺水不利半導體產能，恐使全球晶片荒加劇。

據統計，台灣降雨量是全球平均值的二．五倍，老天爺其實待台灣不薄，但仍被列入全球「高水資源壓力國家」，顯示台灣還有很大的努力空間。雖然台北尚未限水，但水情愈往南愈嚴峻，造成不少後遺症。例如全台最大的台中市茂谷柑產區，傳出因為缺水，果實無法長得像往年一樣大，外銷產量掉了一半；此外，玉山國家公園的「排雲山莊」水源乾涸，必須從山下抽水接濟，玉管處只能呼籲山友愛惜用水，尤其用火要格外小心，以免衍生山林大火難以搶救。

台灣水價比起他國算是很便宜，但還沒到夏天就大缺水，不少專家建議「以價制量」，調高水價引導節水。行政院近日也決定明年起，針對每月用水逾一萬噸的企業開徵「耗水費」，算是跨出水價合理調整的第一步。至於調高民生用水的水價？目前仍莫衷一是。

政府多年來不敢貿然調漲水價，不外乎擔心民眾反彈。尤其後疫情時代，全球通膨壓力逐漸升高，一旦漲水費，形同政府開了「物價上漲」的第一槍，民生物價可能發生連動，猶如馬政府執政時油電雙漲，一定會被罵到臭頭，引爆民怨影響選情。

我個人支持漲水價，畢竟面對極端氣候日益嚴峻，台灣若只想靠著「向鬼神祈雨」，恐怕不切實際。調水價有助於引導企業與民眾節水，當然在調整水價過程中，物價可能上漲，未必有利於弱勢族群，而且水價上漲是否會不利防疫？政府都應仔細評估，並提出配套措施。

我也建議，政府應立即興建北、南供水系統，也就是「南水北送」或「北水南送」，像美國面積廣闊，都還有運輸水和天然氣的輸送管道，日本人也為儲水蓋了不少地下水庫，台灣沒有將雨水好好儲存，通通流入大海，相當可惜；此外，海水淡化也是一條路。

不妨借鏡地處旱區的以色列，透過立法結合基礎設施改革，進行國家水利系統總檢討與廢水再利用，並興建大型海水淡化廠，研發高效能灌溉技術等。以色列現在水源充足，儼然是全球水資源利用楷模，還能供應多餘水源給鄰近國家。

除了「抓漏水」，台灣應重新投資自來水系統，將飲用水與非飲用水做區隔，透過回收廢水、海水淡化支應非飲用水。面對缺水帶來諸多問題，若政治人物只想到選舉，卻沒有拿出好方法，情況恐怕只會愈來愈嚴重。

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(中時新聞網)