上周阿水在專欄中特別提到，目前台股最大的問題在於外資回流的情況還是偏冷，投信也賣超，一旦國際盤有一點變化，就會影響台股。

這就是為什麼我一直不藏私的分享我看大盤的技法，因為愈多人投資開始注意「風險」，不再只是問某某股票會不會漲？某某股票有沒有利多？那就更能從大局的眼光來看自己的投資組合。

以目前台股而言，整體大盤還沒有走向中長期的空頭趨勢，因此短線上可以多觀察上了月線之後，整個加權指數的走法。如果上了月線之後，加權指數大都是收黑K的，而且也無意挑戰前高，那麼當再次跌破月線時，就要小心了。

在類股中，可多加注意鋼鐵等相關類股，以及與車用零件相關的被動元件類股等，因為在大盤反彈時，這兩大類股還是偏強，所以讀者朋友們看到專欄的時候，若這兩大類股月線是上揚的，也可以多加注意。

上周三大法人在上市類股中，一共賣超二百八十八．○五億元，其中外資賣超一百二十二．○五億元，自營賣超一百四十八．八八億元，投信在上市類股則賣超了十七．一二億元。

附表為上周五個交易日，三大法人合計買超排行榜，交叉比對有兩大法人以上合買的資料。

三大法人上周在台股的動作偏賣超，上周四與周五大盤雖然強勢反彈，但是尚不足周一到周三所賣超的部分。因此，除了考量到三大法人的合計買超個股數跟金額都偏少，建議周間要多注意大盤出現開高走低的情況。如果確實如此，而且三大法人每天交易資料也是偏賣超，那麼就要注意，下次跌破月線時，大盤繼續回檔的機率就會比較高。

在一七五○○附近的高點，阿水建議讀者朋友要多注意周間變化，尤其自營及投信的動作，選股時也最好多注意個股籌碼面，才不會被三大法人給誤傷了。

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(中時新聞網)