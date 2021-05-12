民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉毒案引發軒然大波，民進黨大動作宣布將落實「排黑條款」，本刊調查卻發現，該黨彰化縣黨部評委召集人洪世延（51歲）長子洪國男（29歲），前年帶62顆制式子彈進入汽車旅館，離開時忘記帶走，被判處4個月有期徒刑，父子倆還在圖書館內聯手毆打雞農，種種荒謬行為讓資深黨員都難以忍受。

趙介佑上月底驚傳涉入販毒案，更遭爆「把警察局當自家廚房」，能隨意進出北投警分局探望人犯，甚至將照片貼上網路炫耀，「綠色權貴」的荒謬情節引發社會譁然，「黑影幢幢」更重創執政黨形象，黨主席蔡英文於日前公開道歉，並大動作宣告將落實「排黑條款」。

民進黨彰化縣黨部評委召集人洪世延長子洪國男曾因槍砲重罪而被判刑。（圖／翻攝畫面）

民進黨排黑條款其實行之有年，2013年便明確規定，凡涉及組織犯罪、毒品危害、《槍砲彈藥刀械管制條例》等犯罪者都不得申請入黨，民進黨秘書長林錫耀更揚言將建置網路自動查詢系統，運用人工智慧進行排黑過濾，這些信誓旦旦的保證看在資深黨員眼中卻是笑話一場，因為彰化縣黨部早已「淪陷」。

本刊調查，民進黨彰化黨部評委會召集人洪世延，是該黨部主委邱建富的心腹，其長子洪國男也在2019年3月接下民進黨二林聯絡處主任職位，洪國男卻在同年5月攜帶62顆子彈入住摩鐵，離開時因疏忽而遺落，洪國男也因此遭判4個月有期徒刑。。

但「不小心掉子彈」並不是洪家父子闖出的唯一麻煩，民進黨彰化縣黨部評委陳森霖透露，洪世延平時作風強勢專制，父子倆更曾因為口角糾紛，在圖書館內公然動粗，將黃姓養雞農打倒在地，2人最終因傷害罪遭判拘役15天。

彰化黨部紛擾不休，蔡英文3月時還親自與彰化黨公職人員進行訪談，陳森霖當時曾在會議上懇請黨主席能以「關愛眼神」解決內鬨，才能團結起來應付明年的五合一大選，但主委邱建富立刻阻止陳森霖的發言，在蔡英文面前拍胸脯保證自己將「一肩承擔」歷史恩怨，陳森霖的肺腑之言則在邱建富的插科打諢下被帶過，蔡英文這位「大人」也睜一眼閉一眼當作沒事，讓改革淪為口號。

洪世延和洪國男父子在彰化地院皆有刑事案件遭判刑，洪國男甚至曾被搜出擁有多達62發子彈，被依槍砲罪判處4個月有期徒刑。（圖／本刊繪圖組）

本刊致電洪世延，他否認替邱建富剷除異己，表示他們是不同單位，地方上的消息「都是亂講的」，至於毆打養雞農一案，他表示當時是「互毆」，對方妻子也有打他，但自己並沒有提告。此外，他坦承洪國男因持有子彈而被判刑4個月，且早已退黨，目前並非黨員，但本刊調查，該黨部上月發的活動邀請函中，仍載明洪國男為榮譽主任。

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(中時新聞網)