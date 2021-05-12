民進黨近日陷入「染黑風暴」，黨內更大動作宣布將落實「排黑條款」，但本刊調查發現，該黨彰化縣黨部評委召集人洪世延長子洪國男，因攜帶62顆子彈入住摩鐵而遭判刑，他還在庭上哭窮搏同情，但他卻在21歲開始買房、25歲時名下就有3處不動產，「政二代」的超凡地位讓人咋舌。

據了解，洪國男在2019年3月接下民進黨二林鎮聯絡處主任，卻在同年5月17日下午3時許入住距離彰化縣黨部僅140公尺的山水和風汽車旅館，並將62顆子彈帶入房間，離開時因疏忽而遺落，房務人員整理時發現子彈大驚失色，嚇得立刻報警。

警方獲報後調閱監視器鎖定洪國男的車牌，並將他逮捕到案，面對警方訊問，他使出「常見說法」把責任「推給死人」，表示子彈是在2018年間受已故的倪姓友人委託代為保管，並不了解子彈來源。

刑事警察局鑑定後，發現洪國男持有的是制式子彈，且皆有殺傷力，彰化地院法官認為此批子彈「對社會治安產生潛在之危險極大」，但洪國男在庭上不斷「賣慘」，表示自己月薪僅4萬元，除撫育2孩子之外，還得負擔弟弟學費和爺爺安養院費用，法官因而判處他4個月有期徒刑，併科罰金5萬元。

洪國男在庭上哭窮騙得法官同情，其財力雄厚卻讓人難以想像。他二專畢業，先後進入地政事務所和父親公司上班，每月薪水約3到4萬元，但他「天賦過人」，21歲便開始買房買地，2012年5月到2015年2月間陸續購置3筆不動產，父母現在住的房子便是他的「心意」，堪稱「孝順有為青年」的最佳典範。

此外，洪國男的生活也「滋潤」得令人羨慕，其雙臂上有大片刺青，臉書頁面充斥著吃喝玩樂的菸酒生活，還曾貼出天九牌等賭具畫面「號召弟兄」，更常與嬌妻出遊放閃，甚至從左營回彰化不到1小時的車程都選擇搭乘高鐵商務艙，種種跡象均凸顯出他身為「政二代」的不凡地位。

本刊致電洪世延，他否認替邱建富剷除異己，表示他們是不同單位，地方上的消息「都是亂講的」，至於毆打養雞農一案，他表示當時是「互毆」，對方妻子也有打他，但自己並沒有提告。此外，他坦承洪國男因持有子彈而被判刑4個月，且早已退黨，目前並非黨員，但本刊調查，該黨部上月發的邀請函中，仍載明洪國男為榮譽主任。

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(中時新聞網)