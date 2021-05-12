民進黨染黑風波不斷，彰化黨部評委召集人洪世延長子洪國男被依槍砲條例判刑，父子倆人更公然在二林圖書館打人，洪國男當眾咆嘯嗆聲「拎北就是流氓」，隨後暴打黃姓雞農，被害人因此身心受創，不敢再與洪姓父子有任何接觸，就怕自己再度成為「練拳沙包」。

本刊調查，洪國男曾攜帶62顆子彈入住摩鐵，因疏忽而遺落在房間，並被依槍砲判刑4個月，但「不小心掉子彈」並不是洪家父子闖出的唯一麻煩，民進黨彰化縣黨部評委陳森霖透露，洪世延平時作風強勢專制，更曾因為口角糾紛，父子倆在圖書館內公然動粗。

洪國男甚至曾被搜出擁有多達62發子彈，被依槍砲罪判處4個月有期徒刑。（圖／翻攝畫面）

「挨打的都不敢說話，就怕之後被找麻煩。」陳森霖提到，洪世延父子在2018年12月間，到二林鎮圖書館參加彰化縣動物疾病防治所舉辦的公聽會，二人卻當眾和動防所官員「交換意見」，阻止公聽會進行。

根據本刊取得的影片，洪國男當時是某議員的助理，他先在台上不斷咆嘯，下台後氣焰依然囂張，更嗆聲「拎北就是流氓」，與會的黃姓雞農見狀上前勸阻，希望他們「不要為難官員」，洪世延父子一氣之下竟動手打人。

黃姓被害人當時被洪姓父子打倒在地，其左眼和頭部遭受攻擊，事後更出現頭暈症狀，黃男事後驗傷提告，洪世延和洪國男則被依傷害罪各判處拘役15天，此次事件也讓黃男身心受創，不敢跟二人有任何接觸，就怕自己再度成為「練拳的沙包」。

本刊致電洪世延，他否認替邱建富剷除異己，表示他們是不同單位，地方上的消息「都是亂講的」，至於毆打養雞農一案，他表示當時是「互毆」，對方妻子也有打他，但自己並沒有提告。此外，他坦承洪國男因持有子彈而被判刑4個月，且早已退黨，目前並非黨員，但本刊調查，該黨部上月發的邀請函中，仍載明洪國男為榮譽主任。

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(中時新聞網)