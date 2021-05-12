民進黨彰化黨部主任委員邱建富去年爆發「電愛」風波，遭控傳鹹濕訊息給D奶美魔女，雙方對話露骨有如色情小說，此事重創邱建富形象，邱為清除「非我族類者」，而重用評委會召集人洪世延，資深黨員指控洪世延為了懲處黨員而偽造公文，剷除異己可謂不擇手段。

本刊調查，委邱建富將洪世延視作心腹，去年5月改選縣黨部主委時，還指名洪代理主任委員職務，邱建富去年8月爆發「電愛風波」，遭控傳鹹濕訊息給D奶美魔女，邱建富在此事後對洪世延越發器重，利用洪剷除異己，洪的長子洪國男原任職民進黨二林聯絡處主任，現為該黨部的榮譽主任。

民進黨彰化縣黨部評委陳森霖表示，洪世延身為評召，卻完全無視黨部規章，如黨內幹部發言不順他意，輕則拍桌怒罵，嚴重者還會遭移送中評會懲處，他自己就曾因在會議上戴安全帽被處分。

陳森霖提到，資深執行委員劉玲惠遭懷疑是邱建富電愛風波的爆料者，被以「破壞黨內和諧」為由停職兩年，洪世延甚至偽造文書寄發處置其他同仁的公文，黨內其他幹部難以忍受，去年底將他告上法院。

彰化黨部紛擾不休，蔡英文3月時還親自與彰化黨公職人員進行訪談，陳森霖當時曾在會議上懇請黨主席能以「關愛眼神」解決內鬨，才能團結起來應付明年的五合一大選，但主委邱建富立刻阻止陳森霖的發言，在蔡英文面前拍胸脯保證自己將「一肩承擔」歷史恩怨，陳森霖的肺腑之言則在邱建富的插科打諢下被帶過，蔡英文這位「大人」也睜一眼閉一眼當作沒事，讓改革淪為口號。

本刊致電洪世延，他否認替邱建富剷除異己，表示他們是不同單位，地方上的消息「都是亂講的」，至於毆打養雞農一案，他表示當時是「互毆」，對方妻子也有打他，但自己並沒有提告。此外，他坦承洪國男因持有子彈而被判刑4個月，且早已退黨，目前並非黨員，但本刊調查，該黨部上月發的邀請函中，仍載明洪國男為榮譽主任。

彰化市前市長邱建富之前曾遭爆料勾搭D奶美魔女，還每天傳鹹濕訊息約「電愛」，但現仍穩坐民進黨彰化縣黨部主委。（圖／報系資料照）

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(中時新聞網)