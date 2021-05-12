面對華航機師與諾富特防疫旅館釀成群聚感染破口，上週雙北市長都認為台灣恐怕已進入初級社區感染，然而陳時中一派神情自若認為疫情仍在「社區感染邊緣」，近期疫情急轉直下，他才擠牙膏式地公布確診者足跡，直到今天更爆出7名本土確診病例，其中6名為不明感染源，陳時中被迫面對疫情實況，一口氣直接提升疫情警戒到第二級。

為了安撫華航諾富特事件重創的民心，總統蔡英文5月6日下午臨時增加行程，前往疾管署慰勉防疫團隊，強調「在防疫關鍵時刻，中央和地方要團結防疫。」然而，陳時中卻依然老神在在地堅稱，「距離社區感染很近了，但還只在社區感染邊緣，5月中之前都是警戒期。」似乎又想沿用過去的套路粉飾太平，因為只要安然度過2周的病毒潛伏期，代表接下來將海闊天空。

華航和諾富特防疫旅館的新冠確診者，包括機師、空服員、飯店員工家人和包商等超過30人，足跡遍及台北市、新北市和桃園市，一夕之間，雙北近7百萬人口捲入新冠肺炎低壓中心，甚至不排除已蔓延到中南部，事態恐比今年1月間的部立桃園醫院群聚感染事件更加嚴重。不少醫界人士更認為，台灣已經爆發社區感染！

沒想到，當華航和諾富特風暴尚未平息之前，國內5月11日又一口氣新增7例本土新冠確定病例，其中6例為不明感染源，有5名是宜蘭遊藝場群聚事件，而另1名是新北市五股獅子會前會長，足跡遍及蘆洲；另1名為已知感染路徑的機師接觸者。

隨著疫情風暴逐漸擴大，行政院長蘇貞昌11日上午罕見新增行程到中央流行疫情指揮中心參與簡報會議，蘇揆會後受訪表示，世界各國疫情再起，馬來西亞全國封城1個月，日本也面臨第4波疫情，台灣也有新的狀況，全民應該收心了。

有立委分析，目前陳時中猶如走鋼索，一旦承認社區感染，勢必牽動地方政府啟動為期21天的「封城行動」，不僅會攔斷他的「市長之路」，恐怕也會自此提前開啟「後小英時代」。

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(中時新聞網)