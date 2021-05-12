周渝民（仔仔）暌違9年再度拍攝台劇，《逆局》經過五個月的拍攝，在三月中殺青。日前本刊直擊《逆局》劇組舉辦殺青宴，從演員和工作人員的IG上，也可看到仔仔當晚玩得十分盡興，曾表示不太喝酒的他，當晚拿著紅酒杯開喝，並和眾人開心合照。

三月十五日晚上六點，影集《逆局》的劇組，在台北市萬華區的飯店舉辦殺青宴。六點二十分，穿著皮衣、騎著八○年代神車「追風RZR」的朱軒洋，拎著安全帽上樓，接著仔仔乘坐賓士廂型車抵達。雖然排場不同，仔仔仍十分守規矩，戴著口罩進入大樓，測量完額溫後跟著人群排隊搭電梯上樓，完全沒有享受巨星的差別待遇。

姚以緹脫下口罩和工作人員聊天，心情很愉悅。（圖／本刊攝影組）

身穿黑色連身洋裝的張榕容，模樣頗為典雅。（圖／本刊攝影組）

鍾瑶以近似巫婆的裝扮現身，穿衣風格令人難以理解。（圖／本刊攝影組）

隨後女主角張榕容搭著多元計程車抵達，鍾瑶則是以一身近似巫婆的裝扮到場，讓人以為是參加萬聖節變裝趴；至於七點二十三分才抵達的曾敬驊，身穿鮮黃色帽T配同色棉褲，並戴上灰帽子和喜氣的紅色口罩，用色大膽又奔放。IG和微博上，有不少仔仔與演員及工作人員的合照，他調皮地在張榕容和紀培慧頭上比YA，還雙手端著酒杯向前輩吳興國敬酒，看得出心情非常好。

遲到一個多小時的曾敬驊，在經紀人陪同下進入殺青宴會場。（圖／本刊攝影組）

鮮少喝酒的周渝民，端著酒杯向吳興國敬酒。（圖／翻攝自hhr50113 IG）

殺青宴上幾乎人人搶著跟周渝民合影，草爺也不例外。（圖／翻攝自草爺IG）

《逆局》拍攝五個月，仔仔在劇中挑戰律師、犯罪剖析專家和受刑人三種身分，他在殺青時提到：「劇情實在太燒腦，我快瘋了，殺青之後腦袋呈現當機，目前拒絕讀取任何新的資訊，我接下來需要好好休息！」殺青宴當晚仔仔確實相當放鬆，盡情地與夥伴們相聚，看來對作品「重質不重量」的他，待《逆局》播畢，又會消失在螢光幕前好一段時間。

鮮拍大合照時，站C位的周渝民，調皮地在張榕容、紀培慧頭上比出勝利手勢。（圖／翻攝自紀培慧臉書）

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(中時新聞網)