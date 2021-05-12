周渝民（仔仔）睽違台劇9年了，讓《逆局》光是搬出他的名字，就受到超高的矚目度。這場熱鬧的殺青宴，現場還出現不少該劇的隱藏版卡司，一字排開都是演技派。

《逆局》殺青宴從六點一路到十點落幕，先是張榕容和朱軒洋等人陸續離場，仔仔則是於十點零四分，由多位工作人員開路步出大樓，快速地搭上同輛賓士車離去。細數當晚出席的藝人，除了先前曝光的周渝民、張榕容、吳興國、朱軒洋、曾敬驊、紀培慧、馬念先、姜康哲、辛樂兒和草爺，還有未公開過的張永正、鍾瑶、曾珮瑜、姚以緹、夏騰宏及林鶴軒等，算是集結台劇各世代演員的組合。

新加坡演員李銘順的弟弟李銘忠，在《逆局》也有演出。（圖／本刊攝影組）

另一位要角李銘順因為較早殺青，已返回新加坡，沒有參加殺青宴，當晚他的弟弟李銘忠現身，外界才知原來兄弟倆都有參與演出。其中最讓人意想不到的，莫過於業界人緣甚佳的鄭人碩也在場，雖然其他演員曬出的合照中，完全沒有他的人影，但鄭人碩與《逆局》導演莊絢維有合作經驗，會出席殺青宴，並不令人意外。

鄭人碩搭著朱軒洋的肩膀離開，兩人有說有笑。（圖／本刊攝影組）

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)