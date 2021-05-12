南港輪胎（2101）去年奇襲泰豐輪胎（泰豐，2102），吃下15％股權，取得1席董事。照理泰豐在2年後才改選，但南港輪胎法人代表董事趙國帥5月3日提前開戰，並有泰豐小股東同步登「致泰豐輪胎48,000位股東的公開信」廣告，一連6則，一天一控訴。

面對73歲的南港輪胎榮譽老董林學圃強勢出招，47歲的泰豐董座馬述健向本刊吐露祕辛，去年7月他邀林學圃到「教父牛排」吃了5小時牛排，林學圃對馬述健挑明說：「你管輪胎，土地（4萬多坪桃園中壢廠地、市值逾200億元）交給我！」雙方不歡而散。馬述健反控這是「禿鷹」行為，並指南港輪胎退出美國「反傾銷」案調查，害慘同業。

南港輪胎名譽董事長林學圃主導的台北南港「世界明珠」案開始發酵，讓他手中銀彈豐沛，陸續買入泰豐近二成股權。（圖／黃鵬杰攝）

兩大輪胎老廠經營權大戰，提前開打。有67年歷史的泰豐，即將在6月17日舉行股東會，但持股近2成的大股東、成軍62年的南港輪胎法人代表趙國帥，5月3日就宣戰，指控泰豐董事會欲以黑箱作業處分土地，更前往台北地檢署按鈴申告泰豐董事長馬述健，涉嫌背信及偽造文書，並開始徵求委託書，要解任公司派3席獨董，欲對持股約兩成的馬家掀起改選大戰。

市場派同時發動廣告大戰，5月3日起，在各大報頭版刊登「致泰豐輪胎48,000位股東的公開信」，輪番砲轟泰豐經營失當。泰豐不甘示弱，大動作發出聲明反擊，並對造謠者進行追訴。

雙方你來我往，使得南港輪胎覬覦泰豐的經營權之爭，從檯面下角力，正式浮上檯面。遭到「逼宮」的馬述健，5月6日在桃園中壢廠區辦公室接受本刊記者專訪。

鄰近中壢車站與中原大學的泰豐中壢廠，連同工商綜合區，土地總面積達4萬多坪，市值逾200億元。（圖／馬景平攝）

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(中時新聞網)