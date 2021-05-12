穿著「FEDERAL」（飛德勒）短袖上衣、戴著賽車錶的他，一談到輪胎就話匣子全開。FEDERAL是馬述健新創的跑車輪胎品牌，「這些獎項可不是有錢就拿得到的，泰豐憑的是真正的創新能力。」他指著牆上German Design（德國國家設計獎）與德國紅點設計大獎的獎狀，認真地說。

24歲那年，馬述健被父親、泰豐第二代掌門人馬紹進召回，接手爺爺馬岐山及叔公馬積善所創的泰豐，除開發競技跑車輪胎，打開美國等海外市場，7年前還當上董事長，豈料，這盤家業竟在他手中陷入經營權風暴。

如同回憶一場噩夢，馬述健說：「去年3月間，我因疫情被困在美國，某天半夜3點電話響起，起身接起1通從台灣打來的電話。那頭直說『我是林學圃』，我剛醒來一時沒聽清楚，就問對方『什麼ㄆㄨˇ』『什麼ㄆㄨˇ』？問了好幾次，才知道對方是南港輪胎名譽董事長林學圃。」

「林董（林學圃）特地打來通知，南港輪胎買了泰豐5％股票，我不知怎麼回答，只好說謝謝支持。」馬述健透露，沒想到不到1個月，再度接到林學圃的越洋電話，「林董直言，已購入近15％的泰豐股分，成為第一大股東，要求我給出兩席董事及一席獨董。」

這回馬述健完全清醒，他冷靜回應，「15％股分怎麼可能占兩席董事及一席獨董，我當下拒絕，說最多只能一席。」當時仍困在美國的馬述健，僅能遠端指揮運作，直到去年5月初才返台。

泰豐在去年6月13日舉行股東會，南港輪胎因取得股權未滿1年，無法公開徵求股東委託書，在6席董事及3席獨董中僅取得1席董事，由華航前董座趙國帥出任，馬述健順利保住經營權。

每次泰豐在美上市發表新品，馬述健都會親自出席簡報，對自家產品很有信心。圖為Xplora MTS休旅車胎發表會。（圖／泰豐輪胎提供）

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(中時新聞網)