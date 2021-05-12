「以泰豐為例，一條定價一百美元（約新台幣二千八百元）的輪胎進口到美國，除了原關稅四美元，要再支付反傾銷稅八十四美元，扣除運費三至五美元，只剩七美元（約新台幣二百元），根本拿不回成本，等於直接宣布台灣輪胎不用再做美國生意。」馬述健咬牙切齒地說：「當時泰豐一艘滿載輪胎的貨船正開往美國，趕緊通知回頭，因為賣了等於大賠。」

馬述健轉身拿出美國商務部資料，砲轟：「南港輪胎最後竟說要退出調查，讓同業都很『挫賽』。」一名業者私下透露：「南港輪胎退出調查，可能會讓美國商務部對台灣業者印象不好，造成其他業者的稅額無法調降。」台灣輪胎一年輸美貿易額約三億八千多萬美元（約新台幣一百零六億元），出口稅額在四○％以下才有利潤，美國商務部五月二十一日裁判結果一公布，輪胎廠恐將全部遭殃，而八成出口美國的泰豐首當其衝。

美國商務部（圖）在2020年5月展開反傾銷調查，讓台灣輪胎業者苦不堪言，南港輪胎更因此退出北美市場。（圖／翻攝自維基百科）

對此，趙國帥回應，這個說法對南港輪胎並不公平，「這是針對台灣輪胎全體業者的調查，南港輪胎也是被迫成為遭調查的廠商。」

資深媒體人林朝鑫日前在臉書爆料，和大工業董事長沈國榮買進二萬多張泰豐股票，將協助泰豐對抗南港輪胎，鞏固馬家經營權。對此，泰豐表示：「無此消息，據了解，董事長（馬述健）與沈國榮並無私交。」

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(中時新聞網)