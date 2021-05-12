中山分局針對M男模會館及轄區酒店實施高強度臨檢，酒店內所有小姐走到大廳排排站受檢。（陳君瑋攝）

中山分局針對M男模會館及轄區酒店實施高強度臨檢，酒店內所有小姐走到大廳排排站受檢。（陳君瑋攝）

中山分局針對M男模會館及轄區酒店實施高強度臨檢，酒店內所有小姐走到大廳排排站受檢。（陳君瑋攝）

竹聯幫紋滸會李姓會長在台北市中山區M男模會館擔任男公關經紀，日前他帶9名男公關向另名男公關討債，將對方囚禁、痛毆、逼拍裸照，警方日前逮捕10人送辦。案發後中山分局針對M男模會館及轄區酒店實施高強度臨檢，分局長許頌嘉深夜親自帶隊，結合消防安檢人員實施第三方警政，打擊黑道幫派。現場上百名穿著火辣的酒店小姐，排排站接受臨檢，場面十分壯觀。

中山分局長許頌嘉表示，此次臨檢出動40名警力，配合市政府相關單位，結合第三方警政，包括商業處、衛生局及消防局實施聯合稽查，針對之前有幫派暴力行為，引發本轄治安疑慮，所以進行高強度的臨檢，以維護治安。

此外，因應社區傳播風險升高，即日起至6月8日，提升疫情警戒至第二級，配合稽查各營業場域需宣導員工及消費民眾要全程配戴口罩，並落實建立實聯制，執行體溫量測、手部消毒、環境清消、人流管制、總量管制、動線規劃等防疫機制作為。

中山分局針對M男模會館實施高強度臨檢，分局長許頌嘉（左二）告誡轄區酒店業者。（陳君瑋攝）

中山分局針對M男模會館及轄區酒店實施高強度臨檢。（陳君瑋攝）

中山分局針對M男模會館及轄區酒店實施高強度臨檢。（陳君瑋攝）

(中時 )