美國務院東亞局今天推文表示，台灣執行全球最有效的武漢肺炎防疫策略，還捐贈個人防護裝備給全球各國。推文標籤「讓台灣幫忙」與美國務卿布林肯力挺台灣參與世界衛生大會（WHA）聲明。

今年的WHA網路報名已經截止，世界衛生組織（WHO ）連續第5年未邀台灣。世衛發言人哈里斯（Margaret Harris）以電子郵件回覆中央社時重申，台灣在WHA的觀察員問題由世衛組織194個會員國考慮和決定；可經由194個會員國以簡單多數決通過的決議或決定邀請觀察員。

美國國務院東亞暨太平洋事務局今天推文表示，台灣不僅執行全球最有效的預防2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）防疫策略，還向全球各國捐贈重要的個人防護裝備給全球各國。

推文標注支持台灣參與WHA的「#LetTaiwanHelp」（讓台灣幫忙）口號，並貼上布林肯（Antony Blinken ）7日呼籲恢復台灣在WHA的適當地位聲明連結。布林肯在聲明中表示，沒有排除台灣與會的合理理由，呼籲立即邀請台灣參與WHA。

推文也分享美國在台協會（AIT）在臉書聲援台灣以觀察員身分參與WHA的圖文。

(中央社)