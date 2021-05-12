指數編纂公司MSCI（明晟）今天公布季度調整結果，台股在全球標準型指數新增陽明1檔，刪除群光、興富發2檔；在全球小型指數新增先進光等29檔，刪除尼得科超眾等3檔。調整結果預計5月31日收盤生效。

統計本次MSCI調整，陽明從全球小型指數轉進標準型指數，群光、興富發從全球標準型指數轉進小型指數。

台股在全球小型指數新增29檔個股，包括先進光（3362）、安普新（6743）、晶心科（6533）、亞聚（1308）、長華（8070）、群光（2385）、春源（2010）、金居（8358）、順達（3211）、台康生技（6589）、精英（2331）、漢磊（3707）、長聖（6712）、第一銅（2009）、天鈺（4961）、敦泰（3545）、精成科（6191）。

全球小型指數其他新增個股包括興富發（2542）、大銀微系統（4576）、聯陽（3014）、嘉里大榮（2608 ）、金麗科（3228）、松翰（5471）、凌陽（2401）、台達化（1309）、光罩（2338）、同致（3552）、合勤控（3704）、威鋒電子（6756）。

台股在MSCI全球小型指數刪除3檔，包括尼得科超眾（6230）、萬海（2615）、陽明（2609）。

MSCI每年2月、5月、8月及11月執行指數定期審核與調整，最新的季度調整結果預計5月31日收盤生效。1100512

(中央社)