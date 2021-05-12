MSCI明晟於台灣時間今（12）日清晨公布最新半年度調整，全球標準指數的台股成分股新增陽明(2609)1檔，群光(2385)及興富發(2542)遭刪除、轉列入全球小型指數成分股，全球小型指數的台股成分股則新增29檔、刪除3檔。上述調整將在5月27日盤後生效。

MSCI明晟此次全球標準指數（MSCI ACWI）成分股的半年度調整，台灣成分股新增1檔、刪除2檔。陽明自全球小型指數成分股轉進，成為全球標準指數新增台灣成分股。群光(2385)及興富發(2542)則遭刪除，轉列入全球小型指數成分股。

全球小型指數成分股部分，台股成分股此次新增達29檔，包括亞聚(1308)、台達化(1309)、第一銅(2009)、春源(2010)、精英(2331)、光罩(2338)、群光、凌陽(2401)、興富發、嘉里大榮(2608)、聯陽(3014)、順達(3211)、金麗科(3228)、先進光(3362)、敦泰(3545)、同致(3552)、合勤控(3704)、漢磊(3707)、大銀微系統(4576)、天鈺(4961)、松翰(5471)、精成科(6191)、晶心科(6533)、台康生技(6589)、長聖(6712)、安普新(6743)、威鋒電子(6756)、長華*(8070)、金居(8358)。

遭刪除的全球小型指數台灣成分股則有3檔，包括陽明、萬海(2615)、尼得科超眾(6230)。其中陽明轉列入全球標準指數台股成分股。

MSCI分別在每年2月、5月、8月及11月進行權重及成分股調整，其中5月及11月為半年度調整，2月及8月為季度調整。此次調整將在5月27日盤後生效。

(時報資訊)