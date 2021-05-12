西甲足球聯賽目前來到最白熱化的第36輪比賽，僅剩兩輪球季將告終，而梅西(Lionel Messi)所在的豪門巴塞隆納一直是本季奪冠大熱門，雖然梅西表現依舊亮眼，但他們爭冠之路並不順遂，在之前第33輪比賽中巴薩就爆冷輸給弱隊格拉納達，以1：2敗下陣來錯失提前登頂機會，而昨天凌晨他們再度踢了鐵板，跟萊萬特打成3：3平手，無緣拿下勝利。

Lionel Messi when the title was on the line:



- lost to GRANADA 2-1



- drew to LEVANTE



Big game player, 0 goals and assists vs la Liga top 2 this season 🥶 pic.twitter.com/fP033CLnle — 💫 (@Madridi7ii) May 11, 2021

這次巴薩又將到手的勝利拱手讓出，一度在2：0領先下被對手踢平來到2：2，。登貝萊(Ousmane Dembélé)好不容易踢進超前的第3球，但對手又再次踢平。目前總排名巴薩仍以1分落後馬德里競技，在4輪比賽丟掉7分後，奪冠機會渺茫。

而這場比賽主將梅西踢進了1球，第25分鐘阿爾巴(Jordi Alba)左路傳中，米拉蒙(Jorge Miramón)頭槌頂出，梅西在14碼處凌空掃射踢進球門右下角。第34分鐘梅西直傳，登貝萊小禁區右側回傳，佩德羅斯(Pedro González)射入空門。

但萊萬特下半場用3分鐘連進2球大挫巴薩士氣，第64分鐘，梅西直傳格里茲曼(Antoine Griezmann)，米拉蒙將球傳到登貝萊腳下，登貝萊禁區右側12碼處射進球門左上角，比數來到3-2。但萊萬特第83分鐘又再次扳平，托尼奥(Toño García)左路擺脫防守後傳中，莱昂(Sergio León)踢進將戰局回到原點。

西甲歷史上兩隊共交鋒29次，巴薩取得22勝4平3負絕對優勢，本季交手巴薩也以1：0獲勝，沒想到關鍵一戰又再次輸給比自己弱的隊伍，且是在2：0絕對領先下被追平，相當可惜，球隊和梅西也幾乎錯失本季西甲冠軍。當然也不是沒機會，但西甲僅剩兩輪，若馬德里競技在最後3輪拿下2場，巴薩就確定無緣冠軍，此外皇馬本輪若擊敗格拉納達，也將領先巴薩2分，此外還佔據對巴薩相互戰績優勢。

(中時新聞網)