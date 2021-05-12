昨爆7例本土個案，其中6人感染源不明，中央流行疫情指揮中心將疫情警戒標準提升至第二級，並宣布6大防疫措施，包括禁室內百人活動、雙鐵禁飲食等措施。而高鐵更宣布自5/15起至6/8停售自由座（含站票），定期票、回數票也都暫停使用，引起網友討論，許多通勤上班族哀嚎喊「要怎麼上班？」

隨著新冠疫情升溫，台鐵、高鐵除了在車上禁止飲食外，高鐵昨也宣布自5月15日起至6月8日全車採對號座，暫停自由座（含站票），且定期票、回數票、悠遊卡／一卡通聯名卡亦將暫停使用。

四大超商也推出防疫措施，7-ELEVEn全台門市取消試吃、試飲，暫停開放洗手間使用；全家將定期消毒，所有人戴口罩，並保持社交距離；萊爾富依社交距離調整內用座位；OK超商部分門市休憩區採梅花座，部分則暫停開放休憩區。與此同時，大賣場好市多、家樂福、愛買和全聯也宣布暫時取消試吃活動；其中好市多更決定撤除用餐區餐桌椅，並進行人流控管。

防疫新規引起民眾討論，不少上班族發現高鐵宣布暫時取消自由座與定期票的資訊後，忍不住哀嚎高鐵取消自由座，每天通勤的上班族會不會買不到票啊？「通勤的人希望能有定期票搭對號座的配套方案，不然很麻煩」、「定期票也是實名制，直接停一個月，有考慮通勤族的人怎麼辦嗎？已經住不起台北了，現在通勤成本大幅增加，要怎麼生活」、「要怎麼上班啦？」

(中時新聞網)