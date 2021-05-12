擺脫2020年疫情陰霾，製鞋產業景氣增溫，首季財報除了寶成(9904)尚未公布外，其餘業者都呈現大幅成長的好成績，豐泰(9910)EPS1.86元居冠軍寶座、鈺齊-KY(9802)EPS達1.75元暫居亞軍、志強-KY(6768)EPS則為1.67元。

豐泰看好市場需求逐漸回歸正常軌，重啟擴廠和擴產計畫，預計整體2021年產能將較去年成長7~10%。豐泰2021年首季營收193.37億元，毛利率24.42%，季減0.77個百分點，年增2.53個百分點，稅後純益16.4億元，季增35.54%，年增28.9%，每股純益1.86元。

鈺齊指出，今年首季產銷將是全年最低點，樂觀看待年營運將逐季增長。鈺齊首季稅後淨利已直追疫情發生前獲利水準，合併營收新台幣34.17億元，年增23.2%，季增14.7%；歸屬母公司稅後淨利3.25億元，年減8.1%，季增74.2% ，每股稅後盈餘1.75元。

志強表示，自2016年第一次使用DI技術製成NIKE Bravata足球鞋至今，在2021年3月DI技術的總生產量已達1000萬雙，證明此技術已臻於完善。志強首季財報呈現「三率三升」的走勢，首季營收為37.07億元，毛利率22.2%，季增0.5個百分點，年增4.1個百分點，稅後純益2.92億元，季增19.2%，年增1.43倍，每股純益1.67元。

寶成首季財報雖未出爐，不過，旗下的香港上市公司裕元工業及寶勝國際，日前已公告正面盈利預告，聯手擺脫去年首季營運虧損的窘境，裕元預期今年首季稅後淨利約8000~9000萬美元之間，遠比去年同期稅後淨損5600萬美元來得好，寶勝也預期今年第一季稅後淨利約人民幣逾3.67億元，遠優於去年同期稅後淨損人民幣逾1.66億元。寶成3月營收為連續二個月呈年增走勢，法人樂觀看待首季營運表現。

(時報資訊)