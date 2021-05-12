宏達電(2498)今(12)日HTC全球VR大會揭開序幕、首屆VIVECON 2021登場，宏達電一口氣推出兩款台灣製造具有5K螢幕解析度及120度廣角視野的新一代VR頭戴式顯示器，即VIVE Pro 2及VIVE Focus 3，分別瞄準PC VR裝置與VR商用一體機市場，此外，宏達電還發布了VIVE Business，將協助各種規模的企業能充分利用VR，董事長兼執行長王雪紅指出，本次發布代表著宏達電將引領VR產業進入商用新紀元。

王雪紅指出，本次的發布會是宏達電又一個重要的里程碑，將沉浸式體驗提升到全新的高度，宏達電持續聆聽客戶的聲音，無論是知名的跨國企業，還是小型公司或專業使用者，我們審視其需求，並設計符合企業所需的旗艦級頭戴式顯示器，同時提供專業的軟體、平台和服務，創造全球最佳沉浸式體驗，來協助企業面臨當前關鍵的挑戰。

王雪紅指出，宏達電的使命是結合尖端科技和客戶需求與期望，釋放人們的想像力，讓人們實現更加美好的生活，本次發布代表著宏達電將引領VR產業進入商用新紀元，很高興推出宏達電有史以來最好的商用VR一體機，並推出各式商用應用軟體、應用商城和服務管理平台，全方位協助企業快速輕鬆使用VR，可進行有效的培訓計畫或縮短產品設計週期並從中獲益。

宏達電一口氣推出兩款台灣製造具有5K螢幕解析度及120度廣角視野的新一代VR頭戴式顯示器，即VIVE Pro 2及VIVE Focus 3，分別將於6月11日、6月24日於台灣市場開賣，瞄準商用市場。VIVE Pro 2具有可調節的瞳孔間距(IPD)功能，均衡的前後配重、可調節的頭帶和快速調節尺寸旋鈕，可迅速依照不同使用者調整配戴設定。VIVE Pro 2配有通過Hi-Res Audio音效認證及可呈現3D空間音效的耳罩式耳機，並支援搭配第三方耳機。

宏達電全新旗艦級VR一體機VIVE Focus 3為商務VR帶來完整的解決方案，其具有5K螢幕解析度，90Hz的螢幕更新率、120度貼近人眼的寬廣可見視野，以及RGB子像素顯示。VIVE Focus 3搭載最新高通SnapdragonXR2平台，與前一代VIVE Focus所使用的平台相比，其CPU和GPU效能表現高於2倍，AI處理效能則高於11倍，此外，充電30分鐘即可達到50%的電量，LED顯示燈並可提供即時電量顯示。

本次宏達電也宣布另一項重大突破，推出全方位VR商用解決方案VIVE Business，協助企業將各式工作情境輕鬆快速導入VR應用，提供完整商用應用工具，涵蓋遠距共同協作、訓練、教育、學習、醫療長照、行銷、品牌經營和設計等領域。

宏達電首屆VIVECON 2021分為兩天進行，第一天的Keynote Event，著重於展示HTC VIVE軟硬體新面貌，以及全方位VR解決方案－VIVE Business。第二天則規劃一系列獨立軟體開發商夥伴和開發者論壇講座。

(時報資訊)