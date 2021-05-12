力達-KY(4552)第1季雖面臨傳統春節期淡季，惟疫情逐漸減緩，單季合併營收為8.97億元，季減34.3％，年增59.4％；在國際原材料價格不斷攀升下，配合進行售價調整及高毛利產品出貨增加有成，營業毛利為1.92億元，季減35.9％、年增106.7％，毛利率為21.4％，較近兩年同期為高；營業利益為0.77億元，營益率為8.6％；稅後淨利為0.51億元，相較去年同期轉虧為盈，稅後淨利率為5.6％，每股盈餘0.44元，每股淨值為45元。

第1季產品營收比重，活塞機、螺桿機、渦旋機營收分別佔25.2％、58.1％及13.7％，主要年增營收來自於螺桿機銷售，年增68.9％，螺桿機中F變頻仍為主力銷售商品，其次為中大馬力的兩級壓縮螺桿及低壓螺桿，仍續滿足特定行業及基礎建設需求客戶，以銷售數字來看，E系列永磁變頻螺桿表現最為亮眼，年增逾6倍，受中小馬力行業應用的青睞，上市僅一年，營收佔螺桿機比重提高至4.2％，加速取代活塞式的銷售。

因應國際鐵礦砂、鋼鐵價格不斷創高，原物料短缺及成本提高，公司機動性調整產品售價，以維持穩定毛利及收益。

(時報資訊)