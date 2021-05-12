宏達電(2498)首屆VIVECON 2021登場，宏達電看準VR(虛擬實境)企業市場將在未來3年快速成長，最新推出兩款台灣製造新一代VR頭戴式顯示器，即VIVE Pro 2及VIVE Focus 3，分別瞄準PC VR裝置與VR一體機市場，以及完整應用軟體、應用商城及服務管理平台的全方位VR解決方案VIVE Business，宣示宏達電在VR企業領域上將軟硬通吃外加平台管理，打造企業VR的一條龍服務，宏達電也針對企業跨入VR的痛點各個擊破，宣示宏達電VR會是企業端最好的選擇。

宏達電本次在硬體上，推出VIVE Pro 2及VIVE Focus 3，瞄準PC VR裝置與VR一體機市場，在軟體上也絲毫不馬虎，端出VIVE Business，其為一套具有完整應用軟體、應用商城及服務管理平台的全方位VR解決方案，透過宏達電強大的整合能力及創新技術，VIVE Business可提供企業輕鬆快速導入VR應用，讓日常工作如設備調配、更新、維護、遠程管理和培訓等都變得輕鬆便利，VIVE Business帶來全新的商務VR新時代，一站式服務解決企業所面臨的各項導入問題。

宏達電本次一次推出VIVE Pro 2及VIVE Focus 3，是否會擔憂產品會發生互打的狀況，宏達電亞太區總經理黃昭穎受訪表示，該兩款產品使用的情境不同，看到很多客戶在公司內部是兩款產品都有採用，針對不同部門或是廠區混合使用，現階段宏達電的策略還是鎖定高階客戶，客戶可以搭配最適合的軟硬體，得到最好的服務；另一方面，面對消費市場，宏達電也維持其市場策略，以COSMOS系列來說，市場反映還是很好。

黃昭穎也指出，VR企業客戶市場快速成長，IDC預估VR在B2B市場3年內會超過B2C，且B2B年複合成長率高達60%，該趨勢和宏達電的預估一樣，後續宏達電也會持續將B2B得版圖擘劃的更加完整，降低進入門檻。

黃昭穎指出，VIVE Focus 3定位是全方位解決方案，對企業來說很好導入，宏達電提供從軟體、硬體一路到平台都有，又可享有一體機的便利性，是提供一套完整的解決方案，現在看到有美國、歐洲、大陸以及亞洲很多客戶都很急欲想要升級，VIVE Focus 3就是針對客戶殷切期盼而誕生的，預計6月上市後會很多客戶等著升級。此外，宏達電也提供VIVE Business Streaming功能，可支援VIVE Focus 3透過串流線連接至PC，未來也提供完全無線的自由體驗，VIVE Business將持續增加新的工具和軟體，以提供強大業務解決方案。

談到企業的VR導入，其實對於導入VR企業都頗有意願，但卻存在3痛點，即資安、內容多元以及客製化，宏達電也都各個擊破，黃昭穎表示，企業過去想導入，但是仍礙於擔心資安問題，過去VR沒有解決這個問題，競品更要求須登入社群網站，但對於資安掛帥的企業來說，絕對是疑慮，企業必須要自己的管理機制、控制管理平台，宏達電全方位VR商用解決方案就可以讓痛點迎刃而解，不僅如此，也可有集結更多的內容開發商集思廣益，找到最適用於企業的VR內容，目前VIVEPORT應用已經有3千多個內容，B2B應用可以順利結合獨立開方商；最後，也就是企業也相當重視的客製化，讓更多中小型企業也可以輕鬆跨入VR領域，提升營運效能。

新冠疫情自去年起肆虐全球，黃昭穎指出，有鑑於疫情，企業需要更多的遠據協作與溝通，在越來越多工作者不用進入辦公室的狀況下，很多企業都採用VR，不同國家的工作者可以進到同一個環境一起設計，也因此，可說「疫情加速的VR的發展」。

(時報資訊)