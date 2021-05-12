台灣新冠肺炎疫情警戒標準提升，金管會除提醒各金融機構確實遵守落實4大防疫事項，因應6月8日前共有474家上市櫃公司將召開股東會，亦提醒各公司應擬定股東會場地備援及分流方案，將單一會場人數降至百人以下，並鼓勵投資人多採用電子投票參與。

台灣出現感染源不明的本土病例，致使社區感染風險增加，中央疫情指揮中心宣布即日起至6月8日，將疫情警戒標準提升至第二級，對個人及外出、集會活動、營業場域、大眾運輸實施相關限制措施，盼嚴守社區防線、防範發生持續社區傳播。

配合指揮中心提升疫情警戒標準，金管會提醒各金融機構，應確實遵守指揮中心相關防疫措施及注意事項。首先，持續落實民眾進入銀行、證券期貨商、保險公司、信用合作社等營業場所需強制配戴口罩規定，並確實執行體溫量測等防疫措施。

其次，各金融機構若採行居家辦公、分區或異地辦公，請強化內控機制，並依據銀行公會「金融機構資訊系統安全基準」及產壽險公會「保險業辦理資訊安全防護自律規範」等相關規定，確實落實內部所訂遠端作業營運管理辦法，並注意維持內控制度有效性。

第三，各金融機構應經常實施辦公環境及營業場所消毒工作，落實強化防疫措施，若有確診或疫情立即通報，並做妥適隔離、消毒處置。最後，配合指揮中心提升防疫等級，原則上停辦室外500人以上、室內100人以上的集會活動。

據銀行局統計，截至6日共有5家國銀總行部分單位、13家外銀及陸銀在台分行採取居家辦公，11家國銀總行部分單位、4家外銀及陸銀在台分行採行異地辦公。與3日時統計相比，採行居家辦公及異地辦公的銀行分別增加3家及5家。

同時，目前已進入上市櫃公司召開股東會旺季，金管會表示，先前已督導集保結算所訂定發布「因應防疫召開股東會之作業指引」3.0版，包括股東進入會場應佩戴口罩並配合量測體溫，未佩戴口罩、經連量測2次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者禁止進入。

為因應指揮中心最新發布防疫措施，金管會請集保加強宣導，提醒各公司確實擬定股東會場備援方案、注意室內及室外人數限制，若股東參與人數超過100人，應引導股東進入備用會場，並注意會場間的必要連線設備，以保障現場股東行使其股東權利。

據金管會統計，自5月11日至6月8日期間，共有474家上市櫃公司將召開股東會。金管會亦再次呼籲，投資人可多採用電子投票來行使股東權利，若必須親自出席股東會現場，則須確實遵守上述防疫措施。

(時報資訊)