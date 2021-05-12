麗清(3346)第1季合併營收15.03億元，年增128.70％，為歷年同期新高，營業利益0.44億元，稅後淨利0.45億元，與去年同期相比轉虧為盈，每股盈餘為0.52元。

麗清第1季產品別營收比重分別為LED車頭燈21％、晝行燈28％、尾燈51％，車尾燈營收因受到產品顯示功能動態化而單價提高，以及尾燈產品滲透率高等因素，使尾燈產品比重達51％。電動車大眾ID.4、別克GL8及BMW X1全球車款等新車款訂單，雖受車用晶片缺料影響，但銷售表現不錯，使得上海廠產能利用率在85％以上。

該公司4月合併營收4.64億元，年增25.92％。4月上海車展中多款新車發表上市銷售，及2021年新能源汽車下鄉活動啟動，有望刺激大陸新車銷量。

此外，麗清也成功切入汽車車燈一階供應商-海拉車燈供應鏈，新訂單有機會於2022年起加入生產行列。目前台灣桃園觀音廠以全自動化產線量產供應美系客戶LED頭燈控制器10年大單，因應美國客戶要求提前出貨，第1季已開始陸續小量出貨，第2季開始正式量產。

(時報資訊)