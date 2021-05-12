晟德(4123)首季財報出爐，單季稅後淨利21.18億元、每股盈餘4.63元，雙雙為歷史次高紀錄。

晟德第一季財報，轉投資基金表現突出，持有的科興生物集團，隨研發的新冠疫苗上市刺激營收攀升，致基金持股大幅增值近百億台幣；此外，資產組合中公司亦順利於美國及香港兩地IPO，其中榮昌生物製藥(9995.HK)締造2020年全球生物醫藥規模最大IPO的紀錄。

晟德指出，長聖(6712)日前獲衛福部核准BMSC治療脊髓損傷申請案，未來營運續衝可期；針對加科思(1167.HK)，其在研項目KRAS G12C抑制劑JAB-21822在美國的臨床試驗申請(IND)已獲得FDA批准，並計劃於2021年下半年啟動中美兩國的臨床病患收案。

此外，透過對外授權 SHP2項目JAB-3068和JAB-3312，加科思可望實現全球化目標，未來加科思不僅可按研發進度收取最多8.1億美元的里程碑金，在藥品上市後更可獲得可觀的權利金分潤。

(時報資訊)