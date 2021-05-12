櫃櫃買中心公告倚強(3219)、斐成(3313)、元創精密車業(3685)、天揚精密科技(5345)、中連汽車貨運(5604)、松崗數位文創(6240)、元山科技(6275)、雙邦實業(6506)、冠好科技(8354)、三貝德數位文創(8489)10家上櫃公司調整產業類別，自110年6月1日起實施。

櫃買中心表示，依據相關規定，每年均會根據公司申報之財報定期檢討上櫃公司產業類別，對於所營業務性質改變或經營策略調整之上櫃公司，重新調整其產業類別。今年度共有10家上櫃公司依規定調整產業類別，並自110年6月1日起實施，其中倚強科技公司由「半導體業」調整為「其他電子業」；斐成企業公司由「電子零組件業」調整為「其他」；元創精密車業公司由「光電業」調整為「電機機械」；天揚精密科技公司由「電子零組件業」調整為「其他」；中連汽車貨運公司由「航運業」調整為「其他」；松崗數位文創公司由「資訊服務業」調整為「其他」；元山科技工業公司由「其他電子業」調整為「電子零組件業」；雙邦實業公司由「化學工業」調整為「紡織纖維」；冠好科技公司由「塑膠工業」調整為「其他」；三貝德數位文創公司由「文化創意業」調整為「其他」。

(時報資訊)