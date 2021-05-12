金管會公布國銀對中小企業放款最新狀況，截至2021年3月底，國銀對中小企業放款餘額達7.96兆元、月增達689.89億元，創今年單月新高。合計首季對中小企業新增放款達1534億元，較去年同期1056億元增加達45.27％，且已達年度目標新增3000億元的51.15％。

金管會表示，截至3月底，中小企業放款餘額占全體企業放款餘額67.13％、月增0.25個百分點，占民營企業放款餘額69.09％、月增0.23個百分點。中小企業平均逾放比0.34％，持平2月底表現。

銀行局統計，今年首季對中小企業新增放款較多的前4大國銀，依序為國泰世華銀188億元、華銀178億元、兆豐銀169億元及永豐銀123.8億元。不過以放款餘額來看，則依序為一銀7935億元、合庫7726億元、臺企銀6338億元、華銀6161億元。

金管會在每年3～4月舉辦的國銀總經理業務聯繫會議中，訂定對中小企業全年新增放款目標。2017～2020年分別新增3670億元、3355億元、4599億元、9144億元，分別超標52.92％、24.28％、70.34％、204.83％，去年新增金額及超標率均創歷年新高。

銀行局副局長林志吉表示，今年國銀對中小企業新增放款的目標金額為3000億元，金額與去年相同。未來將持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下，對中小企業提供必要的營運資金，以營造有利中小企業融資環境。

(時報資訊)