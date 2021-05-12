金管會公布最新裁罰案，指出富邦人壽支付推廣費及核銷控管作業有3大缺失，涉嫌額外支付非常規佣酬，和泰產險則變相以合約方式額外給付錠嵂保經佣酬，且未建立完善通路報酬內部管控機制，分別依違反保險法裁罰300萬、420萬及170萬元，合計裁罰890萬元。

保險局副局長張玉煇表示，富邦人壽內規明定「推廣業務」及「展業活動」費用僅適用於內部業務通路及內勤部門。惟調查發現，富邦人壽提供業務推廣費給保經代公司所屬業務員，形同額外支付非常規佣酬，且2014～2019年間合計額外支付達逾2800萬元。

金管會認為，富邦人壽未對業務推廣費建置使用控管、覆核與留存備查機制，對展業活動費核銷未建立審核標準，且未編製支付明細、未完整取得並留存款項交付憑證、未建立未結案件控管及追蹤制度等，報支審核作業未留存人工檢核軌跡等3大疏失。

張玉煇表示，富邦人壽未確實依內規辦理，變相給付合約外佣酬、不當給付非常規費用，後續核銷控管作業亦流於形式，核決層級形同虛設，內控機制嚴重失衡。考量6年間支付金額甚高，嚴重影響市場紀律，依違反保險法規定核處300萬元罰鍰。

其次，金管會對和泰產險金檢時，發現該公司變相以合約方式，額外給付錠嵂保經非正規佣酬，且2019年為爭取業績辦理工程險、商業火險等獎勵方案，以連結業績發放禮券給自家業務員，形同變相給付額外佣酬，未建立完善通路報酬內控及報酬給付控管機制。

而錠嵂保經則於2011～2020年間，以業務訓練、活動廣告贊助、網頁上架廣告、商品教育訓練、廣告、業務推廣費等各項名目，向和泰產險收取逾2400萬元廣告費，另以舉辦家庭日活動為由，向5家保險公司收取業務推廣費，但無提供服務的具體事證。

金管會認為，和泰產險變相以合約及其他規避方式給付非常規佣酬，嚴重影響市場紀律，且未明確建立或執行支付通路費用報酬、費用核銷、合約簽訂與管理、文件保存等內部作業，依違反保險法規定裁罰420萬元。

至於錠嵂保經透過簽約方式，變相向保險公司收取各種廣告費及業務推廣費，已逾越保經公司提供保險相關服務而收取報酬範疇、不符營業常規，由於違規期間較長影響市場秩序，依違反保險法規定裁罰170萬元、並限期1個月改正。

(時報資訊)