昨日增7例本土，其中6例感染源不明，使得國內疫情陷入緊張。名嘴王瑞德昨日在談話性節目表示，全台灣人民應該要感謝2位醫生，有足夠的敏銳度，將求診的病患送至篩檢，才能遏止病毒繼續擴散，更痛批華航，「給你方便你當隨便，只要照SOP走就沒事了」，認為這起群聚案華航要負起最大責任。

談話性節目《關鍵時刻》昨（11）日談及新冠肺炎大增7例本土案例，主持人劉寶傑表示，過去大家努力防疫，結果突多了7個確診者，其中6個還感染源不明，1例在新北、5例在宜蘭，「真的要把大家嚇死了」。名嘴王瑞德則回應，全台灣的人真的要感謝醫生的機警，病患求診就立刻發現不對勁，立刻安排採檢、隔日確診，才能進而找到其他的染疫者。

王瑞德指出，雖然目前仍看不出這些確診者與華航、諾富特的關聯性，「但不會無緣無故出現在宜蘭」，只要疫調結果出來，兩者連結得上，「就可以知道感染源」。

王瑞德直言，現在最擔憂並非華航群聚案，華航機師、其家人及同仁之間的傳染，「我們都可以掌握」，最怕的是確診者不知自己已染疫，還四處遊玩、散播病毒。話鋒一轉，王瑞德痛批，所有的一切都是從華航開始的，諾富特飯店的老闆、房東皆是華航，就連裡面的工作人員都是華航派的，但華航卻兩手一攤，推得一乾二淨。

王瑞德說，能體恤航空業的辛苦，但如果一切都照SOP作業，就沒事了，「給你們方便你當隨便」，居家檢疫天數不斷下修，結束後的自主健康管理也照樣趴趴走，造成今日不可收拾的結果，王瑞德說到一半更拍桌大罵，「誰在監督？誰在管理？誰在嚴格宣導？華航至今沒有出面向全國人民道歉，真的要下台、負責的人就是華航」。

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(中時新聞網)