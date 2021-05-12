蔡英文在臉書上宣傳公投。(圖/翻攝自蔡英文臉書)

台灣新冠疫情升溫，昨（11）日中午兩縣市都傳出有確診者，其中一名案例傳出無出國史，也與諾富特、華航機師染疫案無關，感染源頭仍不明，社區感染恐升級；但蔡英文總統卻在臉書上號召大家公投時投出反對票，引發爭議。藥師林士峰昨晚就發文痛批，直言蔡英文應該要是中華民國的總統，而不是民進黨的總統。

林士峰指出，昨日是防疫出現變化的關鍵時刻，國人同胞正等待蔡英文的正確領導，儘速補上開始出現漏洞的防疫工作。可是在蘇揆對我們疾呼收心的同時，蔡英文竟然心繫的是828反公投的政治議題，「如果您真的那麼擔心民意的反撲，就不應該明知人民的強烈意志，卻還思考著如何逼迫人民接受。」

林士峰表示，從萊豬進口到三接工程，我們看到政府無所不用其極的方式，想強迫人民接受黨的安排，即使在野各黨一致反對，仍然蠻上硬幹，甚至還想修法閹割未來的公投案，迫使民眾減少表達民意的手段。

「現在最重要的，祈求上帝的恩典，賜與我們再一次的好運」，而不是在這種時候進行政治操作，為民進黨的政治利益發聲，林士峰感嘆，希望這波疫情能夠盡速落幕，天佑台灣，台灣加油。

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(中時新聞網)