梅雨滯留鋒下周要南移到北部海面了！氣象專家吳德榮表示，下周二至下周四(18至20日)3天滯留鋒在北部海面，台灣附近水氣漸增、大氣不穩定度提高，終於迎來降雨，尤其午後降雨機率最高，至於有沒有颱風，最新加拿大模式模擬，下周五(21日) 南海已有兩個「熱帶擾動」在發展，有可能一次2個颱風生成。

歐洲(ECMWF)模式模擬，則無「熱帶擾動」的跡象；而歐洲模式模擬的滯留鋒、太平洋高壓位置、強度也都與加拿大模式不同，滯留鋒比較接近台灣。(圖擷自ECMWF)

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」指出，最新模式模擬顯示，下周二至下周四(18至20日)梅雨滯留鋒南移至北部海面，台灣附近水氣漸增、大氣不穩定度提高，有局部短暫陣雨或雷雨的機率，尤其在午後，山區機率又高於平地。屆時北台灣氣溫微降，中南部仍偏熱。

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吳德榮說，5月下旬，美國(GFS)及加拿大(CMC)模式皆模擬有「熱帶擾動」生成，但位置、路徑差異很大，加拿大模式更模擬，下周五(21日)南海有2個熱帶擾動發展，有機會發展成颱風，歐洲模式的「熱帶擾動」則並不明顯。

另外，5月下旬各國模式模擬仍有滯留鋒存在，但位置、強度皆不相同，太平洋高壓位置、強度也有差異。東亞的大氣型態，因同時有滯留鋒、熱帶擾動及太平洋高壓交互作用，顯得相當複雜，模式運算愈久，模擬的不確定性愈大。

圖為今天的定量降水預報，幾乎看不到雨。(翻攝自 氣象局)

而目前台灣受高壓籠罩，高溫不斷創紀錄，吳德榮表示，昨天全台最高溫在台南南化區39.3度，連續8天發布高溫警示，飆破36度以上，中部高溫也達37.9度、北部37.8度，今晨觀測資料顯示，滯留鋒在大陸長江以南附近，當地對流胞旺盛發展，台灣西南部海面有異常回波，但受高壓影響，發展不起來，各地依舊無雨。

至於近日天氣，吳德榮說，今天至下周一(12至17日)「滯留鋒」在東海、華中附近徘徊，台灣因太平洋高壓籠罩，各地為晴午後多雲、炎如盛夏，中午前後紫外線最強；各地區最高溫都在35度以上，西半部37度甚至38度以上，午後山區偶有零星少量降雨的機率。

(中時新聞網)