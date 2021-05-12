日本桌球天后福原愛捲入不倫風波，，老公江宏傑眼見難以挽回婚姻，已心死向法院提出離婚，不過卻傳出福原愛態度日趨消極，加上傳出她忙著處理在日本的財產，暫時無暇處理其他事情，導致雙方談判一拖再拖，夫妻倆歧見也越來越深。

福原愛爆發不倫戀後，同時傳出遭江宏傑及其家人長期言語暴力，不僅抱著「不回台灣」就得離婚的決心，甚至離婚條件對自己不利也不願讓步，更拒絕與江宏傑談判，當時江宏傑僅表示：「我對她的愛不曾改變。」試圖挽回兩人婚姻，不過在這段婚姻陷入膠著後，也讓江宏傑終於心死，向高雄法院訴請離婚，並將與福原愛展開爭奪兒女監護權大戰。

根據《鏡週刊》報導，原本年初就積極想要離婚的福原愛，在江宏傑向法院訴請離婚，開始走法律途徑之後，對處理兩人婚姻態度突然轉為消極，對於被問及何時返台一事的訊息，福原愛不是已讀不回，就是顧左右而言他，不願正面對此事表態，但有一說是她忙著處理在日本的財產，無暇把心思放在處理與江宏傑的婚姻。

福原愛爆發不倫戀後，名聲、事業全跌至谷底，日媒分析她翻身最後機會，就是搶小孩監護權，畢竟為了離婚連小孩都肯捨棄，勢必會被冠上「無情媽媽」的標籤，恐怕永遠無法在日本立足，而這場跨國離婚官司開打，外界推算她可能得付出2億日圓（約5140萬台幣）的扶養費，但也有日媒指出她手握記錄江宏傑言語霸凌細節的極秘筆記本，將成為打官司時的祕密武器。

(中時新聞網)