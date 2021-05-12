台灣疫情正值敏感時刻，國人更應注重防疫工作，豈料臉書社團「爆料公社」日前有民眾出面指控，澎湖花火節期間，到七美島雙心石滬遊玩的原PO，親眼目擊一名想買海螺玩具的阿伯，完全無視旁人眼光，在現場「精挑細選」，把海螺一個一個拿起來「試吹」，而且店家完全沒制止，賣出商品後也沒有做消毒動作，忽視衛生與防疫的誇張行徑，引來許多網友大呼「真的很噁心」。

日前，有臉書「爆料公社」網友分享影片爆料，稱自己跟朋友參與澎湖花火節盛事時，七美島雙心石滬那的鬧區，竟然有一位阿伯站在攤商前，不停試吹各種海螺玩具，「吹過一輪」後才心滿意足的離開，期間店家全都視若無睹，「被吹過」的商品賣出也沒有徹底消毒，難以想像在阿伯之前還有誰吹過，完全不顧個人安全衛生。

由於國內疫情日趨嚴峻，這段影片一流出，不僅阿伯的行為令人作嘔，攤商毫無做為的反應也引發網友反彈，許多網友看了這震撼畫面都紛紛疾呼「可以開罰嗎？病毒疫情嚴重，還不害怕」、「找到這個人，令他全買」、「那個海螺至少100人吹過」，還有人認為海螺玩具吹起來大同小異，不解阿伯到底想要吹出什麼音色的款式，於是忍不住歪樓，直呼「是要找到神奇海螺嗎？」

但無論如何，面對近期本土COVID-19病例新增有有升溫趨勢，民眾跟店家都應提高危機意識，內政部也呼籲，在疫情尚未趨緩前，務必提高警戒，持續落實戴口罩、實聯制等各項防疫措施，民眾自身也應提高自主健康管理意識，有發燒、呼吸急促症狀者，務必儘速就醫，並確實告知醫生活動軌跡。在疫情對生命安全和健康的嚴重威脅下，國人仍要有防疫意識，才是確保安全的最佳方法。

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(中時新聞網)