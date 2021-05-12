藥物深入台灣人的日常，生活中常見處方藥、成藥或草藥偏方，但許多民眾不清楚藥物的交互作用，混藥服用，可能減損藥效又徒增病痛，看看6個常見的混藥誤區。

張先生的血液循環不佳，為避免栓塞，在醫師指示下，定時服用抗凝血藥可邁丁錠（Coumadin）。那天他因為感冒頭痛，吃完平常的藥之後，也吞了自己從藥房買回來的阿斯匹靈，沒想到卻出現血便，趕到醫院一照胃鏡，才得知是胃出血。

民眾取得藥物的管道繁多，除了醫師處方，藥房、到中藥行也都能購買，很多人也會自行購買營養補充品。但這些藥物間容易發生交互作用，讓藥效大打折扣，或是誘發其他病情，如導致內出血、肝臟及腎臟衰竭等，不可不慎。

●6個誤區：這些藥不要混著吃

1. 抗凝血藥ｘ止痛藥

抗凝血藥物與止痛藥都能防止血栓，抗凝血藥會阻止凝血因子合成，而止痛藥則避免血球細胞群聚，導致栓塞。

由於兩者作用相似，一個延長凝血時間、一個阻止凝血，同時服用就會有加乘效應，引發患者內出血，若不小心外傷則會血流不止。

→常見的抗凝血藥：華法林等

→常見的止痛藥：普拿疼、百服寧、阿斯匹靈等

2. 抗凝血藥ｘ活血中藥

除了止痛藥以外，有血栓問題或心臟瓣膜問題的患者，也要注意抗凝血藥勿跟中藥混吃。因為許多中藥都能活血化瘀，增加抗凝血效果，恐會導致內出血。

→常見的活血中藥：當歸、參類（人參、丹參、紅參等）、銀杏等

此外，某些保健食品（如蔓越莓錠、輔酶Q10、葡萄糖胺），同樣具有抗凝血的作用，建議如服用抗凝血藥，也應避開。

3. 止痛藥ｘ感冒藥

許多常見的頭痛藥、感冒成藥、退燒藥跟止痛劑，都含乙醯胺酚（Acetaminophen），某些市面上易取得的「感冒熱飲沖泡包」，乙醯胺酚的劑量也不低。

但成人一天最多只能攝取4000毫克的乙醯胺酚，如果感冒不適、沒就醫而自己找藥吃，不應服用太多成藥，以防乙醯胺酚攝取過量，增加肝臟負擔、導致肝臟衰竭。

→常見含乙醯胺酚的藥：普拿疼、百寧痛、立停能等

4. 降血壓藥ｘ抗鼻塞成藥

如果你有高血壓，甚至有固定服用降血壓藥，必須特別注意：當你鼻塞不適，別自己到藥局購買抗鼻塞劑（或鼻用噴劑）就使用。因為鼻塞藥中的「去充血劑」，會讓血管收縮、緩和鼻塞，卻導致血壓上升，影響降血壓藥效。

→常見的抗鼻塞藥：麻黃鹼素類藥物等

5. 抗生素ｘ益生菌

抗生素會殺掉細菌，不論好壞，包括改善腸道功能的益生菌。因此若同時吞服，益生菌恐怕會「白白送死」，抗生素的效果也會因此打折。

有些醫師建議，服用這2種藥劑應相隔1～2小時；有些醫師則建議先服用抗生素，過幾天後再服用益生菌，避免干擾。

如果有避孕習慣、同時又有服用抗生素的需求，醫師建議應同時採取其他保護措施，以防萬一。(示意圖/Shutterstock)

6. 口服避孕藥ｘ抗生素

抗生素會降低避孕藥的成效，含有酵素誘導（enzyme-inducing）的抗生素，如立汎黴素（Rifampicin）、利福布汀（Rifabutin），會讓避孕藥效打折。

《英國醫學期刊》的研究發現，服用抗生素的婦女，「意外中獎」機率比一般人高7倍；若是服用酵素誘導的抗生素，非自願懷孕機率則高13倍。

如果有避孕習慣、同時又有服用抗生素的需求，醫師建議應同時採取其他保護措施，以防萬一。

●2種飲品：不要配藥喝下肚

1. 葡萄柚汁

葡萄柚汁及柚子都含呋喃香豆素，會抑制肝臟產生分解藥物用的酵素，導致酵素無法發揮功能，人體分解藥物的速度也會變慢。這不僅造成藥物作用「鈍化」，血液中藥物的濃度也會因此升高，引發副作用，甚至導致肝臟功能衰竭，服用降膽固醇藥時尤應謹慎。

2. 酒類

酒精是高活性的物質，容易起化學反應，所以跟多數藥物都會交互作用。在許多情況下，喝酒又吃藥，恐會導致酒精或藥物中毒。

酒精與治療ADHD的藥物（如利他能、阿德瑞）搭配服用，會導致心律不整、心跳加速、血壓飆升，有心臟病、中風的風險。服用抗生素也不能喝酒，否則會對肝臟造成巨大負擔，或導致噁心、頭暈嘔吐、疲倦、心跳加快和呼吸急促。

服用過敏藥物抗組織胺時，若攝取酒精會造成藥效下降、副作用變強。此外，酒精也會影響乙醯氨酚的代謝，甚至在體內產生有毒物質，傷害肝臟，即使只一般劑量也有危險。所以吃感冒藥或服用感冒飲料，也不應喝酒。

●怎麼避免混藥誤吃？

藥物的交互作用不勝枚舉，不過多數時候，只要仔細根據醫師指示，並隨時對混藥保持警覺性，就能有效避免健康風險。

1. 服藥前，先查清楚

許多常見的混藥誤區，在網路上多有討論，民眾服藥前可先查詢清楚。美國醫療媒體WebMD也有架設「藥物交互作用檢查平台」，可輸入2種以上不同藥物，檢查藥物是否會交互影響。

2. 間隔服藥時間

如果實在不放心，建議在服用2種不同藥物時，盡量排開服藥時間，不要重疊。間隔至少1～2小時較為理想，因為能讓其中一者的藥效先行作用，避免干擾；如果情況允許，相隔數天則更有保障。

3. 諮詢醫師、藥師

最安全的方法，是看診時將所有服藥習慣誠實以告，讓醫師幫忙把關。此外，若到藥房自己購買成藥，也可以主動向藥師詢問專業的建議。

資料來源：Ted Health、WebMD、Henry Ford、Addiction Center、Healthline

(中時新聞網)