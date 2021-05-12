《美麗島電子報》董事長吳子嘉。（資料照）

國內出現感染源不明的本土病例，衛福部長陳時中宣布提升疫情警戒至第二級，行政院長蘇貞昌昨(11日)呼籲國人打疫苗。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨在政論節目上說，一個國家的競爭力有個重要的元素，就是「領導者的智慧」，之前蘇貞昌在講「國內施打疫苗沒有急迫性」，所以他認為這次問題出在「知識不足」，所以台灣今天的處境就是「飯桶的結果」。

蘇貞昌11日上午到中央流行疫情指揮中心視察時表示，看到世界疫情嚴重，馬來西亞封城一個月、日本第四波疫情，台灣也有新狀況，一年多來把防疫做到最好，但時間久了有鬆懈大意，因此特別來指揮中心防疫加油打氣，呼籲國人收心、嚴謹面對疫情。他也說，打疫苗是最好的防疫，一起把好成績堅持下去。

主持人劉寶傑11日在節目《關鍵時刻》上表示，現在搞不懂到底台灣打疫苗重要？還是打疫苗不重要，蘇貞昌在2月的時候也講過，「國內施打疫苗沒有急迫性」，但現在講說大家鬆懈太久、大家要收心、趕快去打疫苗，那到底要不要打疫苗啊？

對此，節目來賓吳子嘉表示，一個國家的競爭力有個重要的元素，就是「領導者的智慧」，他比較蘇貞昌的智慧跟以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的智慧，納坦雅胡在2020年3月就敏感的察覺到疫苗的重要性，打了11通電話給輝瑞的總裁，要求在去年買到最多的疫苗，還用全世界最貴的價格，一次幾乎把全民都施打完，再把這些數據提供給輝瑞做為第四次臨床試驗數據，讓輝瑞得到寶貴數據後，再發展出新版的疫苗，這是以色列總理有這專業知識，也就是看到疫苗對國家生存的重要性。

吳子嘉說，「但我們的行政院長之前在講『國內施打疫苗沒有急迫性』，所以這次問題出在知識不足，所以台灣今天的處境就是『飯桶』的結果」。此時主持人劉寶傑表示，可是他（蘇貞昌）覺得他把防疫做得很好啊，吳回應，「他覺得防疫做得很好，造成現在有更大的『飯桶危機』」。

吳子嘉指出，「你知道嗎?因為台灣幾乎沒有感染的歷史，所以完全沒有感染，一堆台灣人根本就是白老鼠，任何病毒一進到台灣，比任何國家都要容易被感染，就是前面做太好，超前部署完之後，立刻要做疫苗，他（蘇貞昌）沒有專業知識去做判斷，我覺得這個行政院是一個『沒有智慧、沒有頭腦的飯桶行政院』這才是問題的根由」。

吳子嘉說，更可惡的事情是，當台灣東洋董事長林全在2020年7月原本取得了3000萬劑的輝瑞疫苗，結果被東搞西搞、商務鬥爭、派系鬥爭、代理商攪和等狀況下，搞到現在「雞飛蛋打」，什麼都沒有。

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(中時新聞網)